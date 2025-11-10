Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400

Economic Times сообщил о попытке вывоза технологий С-400 из России

Tекст: Елизавета Шишкова

О попытке пакистанской разведки ISI похитить из России секретные технологии систем С-400 пишет RT. По их данным, спецоперация предусматривала создание шпионской сети с целью кражи данных о разработках военных вертолетов и комплексов ПВО.

В материале издания говорится, что в результате контрразведывательных мероприятий в Петербурге силовики арестовали россиянина. В момент задержания он пытался вывести за границу документы, связанные не только с технологией С-400, но и с разработкой вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор», Ми-8АМТШ-ВА и другой информации о военно-транспортных машинах.

Подчеркивается, что российские технологии представляют интерес для иностранных спецслужб, а подобные попытки разведки фиксируются регулярно. ISI неоднократно проявляла интерес к современным военным комплексам, в частности к тем, которые используются индийскими ВВС.

Ранее в Тамбовской области задержали россиянина, который через Telegram передавал блогеру на Украине сведения о дислокации российских военных и отправлял деньги запрещенным организациям.

Также в столице задержали местного жителя, который собирал для спецслужб одной из натовских стран данные об оппозиционно настроенных россиянах.

Жителю Астрахани назначили 15 лет лишения свободы строгого режима за то, что он передавал украинской разведке сведения о стратегических объектах и готовил диверсии.