Житель Астрахани получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины

Астраханец осужден на 15 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу жителя Астрахани Владимира Савина, сообщает ТАСС. Мужчина признан виновным в передаче сведений о стратегических объектах на юге России украинской разведке.

Согласно материалам дела, Савин в ноябре 2023 года установил контакт и начал сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Суд установил, что подсудимый собирал и передавал данные о морском торговом порте в Астраханской области и о строительстве подземного объекта в Крыму.

Следствие считает, что Савин согласился выехать на Украину для прохождения обучения по огневой и минно-взрывной подготовке, чтобы совершить покушение на депутата астраханской Думы. В декабре прошлого года он отправил анкету для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

Мужчину задержали на почте, когда он пытался получить поддельный паспорт гражданина Казахстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель села Оленевка в Крыму получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья, которые использовались для ракетных ударов.

Суд ранее приговорил жителя поселка Ванино к 14 годам колонии строгого режима за передачу представителям Украины видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.