Суд назначил жителю Красноярска наказание за умышленный наезд на пешехода

Суд назначил жителю Красноярска 2,5 года за умышленный наезд на пешехода

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел ночью 2 июня 2025 года на улице Партизана Железняка. По данным следствия, водитель остановил автомобиль из-за мужчины на дороге, после чего между ними возник конфликт, передает РИА «Новости».

Как отмечают в ГСУ СК РФ, «водитель остановил свой автомобиль на проезжей части улицы Партизана Железняка... в связи с тем, что на дороге находился незнакомый мужчина, мешавший движению транспортных средств. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого осужденный намеренно совершил наезд на пешехода». Пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Установлено, что погибшему было 53 года, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также пытался остановить попутную машину. Суд назначил осужденному наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в селе Верхнепашино Красноярского края мужчина за рулем Honda Fit сбил женщину с трехмесячным ребенком в коляске. Кроме того, в поселке Ишня Ярославской области мопед сбил пешеходов с коляской, в результате чего погибла пятимесячная девочка.