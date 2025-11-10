Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
ВС России освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске
Российские подразделения продолжили наступление в Купянске, освободив территорию хлебобулочного комбината и заняв семь крупных зданий вдоль улицы Дзержинского, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что российские военные полностью освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, бойцы армии России за сутки сумели продвинуться по улице Дзержинского. Им удалось освободить семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое противник ранее использовал в качестве укрепленного района.
Кроме того, командир отряда сообщил, что подразделения ВС России продолжают наносить огневое поражение по позициям ВСУ в лесопарковой зоне на юго-востоке от железнодорожной станции Оливино в Купянске. Он добавил, что в данный момент ведется разведка сил противника, и российские войска продолжают наступление в этом направлении.
Военнослужащий отметил, что бойцы ВС России намерены выполнить поставленные задачи и сохраняют инициативу на этом участке фронта.
Бойцы группировки «Запад» наносят огневое поражение украинским военным, скрывающимся в лесополосе на южной окраине Купянска.
Также российские войска на востоке Купянска зачистили комбикормовый завод.
Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.
Минобороны России назвало слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» признаком утраты им связи с реальностью.