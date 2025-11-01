Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Путин: Проблема водных ресурсов в мире становится более острой
Проблема доступа к водным ресурсам приобретает особую актуальность для ряда государств, включая соседей России, заявил президент Владимир Путин на встрече с помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым в Кремле.
«Проблема водных ресурсов становится все более и более острой. И для нас. У нас, слава Богу, все нормально. Но для окружения для нашего, для стран СНГ – очень острой», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что ситуацию в России по водным вопросам можно охарактеризовать как стабильную. При этом он подчеркнул, что нехватка воды становится серьезным вызовом для стран СНГ.
Путин указал на преимущества России по наличию запасов воды и акцентировал внимание на необходимости делать ставку на их рациональное и эффективное использование.
