Путин назвал острой проблему водных ресурсов

Путин: Проблема водных ресурсов в мире становится более острой

Tекст: Валерия Городецкая

«Проблема водных ресурсов становится все более и более острой. И для нас. У нас, слава Богу, все нормально. Но для окружения для нашего, для стран СНГ – очень острой», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что ситуацию в России по водным вопросам можно охарактеризовать как стабильную. При этом он подчеркнул, что нехватка воды становится серьезным вызовом для стран СНГ.

Путин указал на преимущества России по наличию запасов воды и акцентировал внимание на необходимости делать ставку на их рациональное и эффективное использование.

В четверг Путин встретился в Кремле с главой «Роснано» Сергеем Куликовым.