Всемирный день мужчин и День лисы отмечается 1 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Традиция отмечать Всемирный день мужчин в первую субботу ноября возникла в начале 2000-х с подачи журналиста и писателя Джорджа Киндела при поддержке магистрата Вены, руководства отделения ООН в Вене и ряда международных организаций.

Киндел пригласил Михаила Горбачева к проекту и тот вызвался стать соучредителем и президентом торжества, которое несколько лет официально проходило в Австрии и Германии, вручалась «Всемирная мужская премия» выдающимся политикам, ученым, бизнесменам, деятелям культуры и искусства.

Сейчас праздник перешел в статус неофициального, что не мешает еще один день в году вспомнить о мужчинах и порадовать их в связи со всемирным торжеством.

Всемирный день лисы – экологический праздник, призванный напомнить о важности сохранения животного разнообразия. Дата 1 ноября выбрана оттого, что в Европе с ноября начинался сезон охоты на лис, поэтому сегодня – день-напоминание об уязвимости природы перед человеком и важности ее защиты.

День гадания на кофейной гуще тоже отмечают в эту субботу. Кто завел такой ритуал и когда доподлинно не известно, в отличие от рецепта гадания, для которого берут молотые зерна, варят в турке, гущу выливают в блюдце и интерпретируют значения оставшихся узоров на чашке.

В России 1 ноября отмечается День судебного пристава, а в 2025 году еще и 160-летие со дня основания института судебных приставов. Образована служба была в 1865 году. В ознаменование даты учреждена специальная медаль. Как отметил в поздравительной речи президент Владимир Путин, судебные приставы, наращивая эффективность деятельности, должны действовать решительно и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служба ведется в интересах страны и народа России, а их призвание – всегда быть на стороне закона и справедливости.

Кроме того, Международный день грумера домашних животных отмечается сегодня, Международный день аромасвечи, День сумчатого муравьеда (намбата).

При этом в ЮАР празднуют День детей, в Японии – День классики, в Туркменистане – День здоровья, в США – День зубной щетки и День паштета.

Именинный пирог 1 ноября только для Ивана, Дмитрия, Леонтия и Сергея.