    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 октября 2025, 22:57 • Новости дня

    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп высказал сомнение в необходимости присутствия Испании в НАТО из-за низких военных трат со стороны Мадрида.

    Трамп отметил, что у испанских властей нет причин не увеличивать военные ассигнования, однако они этого не делают. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II, заявив, что рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность.

    7 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США Дональда Трампа.

    Херш написал, что официальные лица в Белом доме выражают растущую обеспокоенность состоянием когнитивных функций Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Собственные источники Херша в Белом доме заявили, что тревога особенно усилилась после 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на военной базе Куантико 30 сентября. По словам Херша, военные и чиновники, присутствовавшие на выступлении, отметили признаки умственной дезорганизации и неспособности президента концентрироваться на ключевых темах.

    «Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал"», – пишет журналист.  Вместо изложения актуальных внешнеполитических позиций Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», среди которых он назвал урегулирование семи конфликтов, включая спор между Индией и Пакистаном, отметил Херш.

    Херш подчеркивает, что подобные выступления Трампа его приближенные рассматривают как тревожный симптом усиления когнитивных нарушений, проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.

    Ранее Белый дом неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем Трампа. Сам Трамп также заявлял, что успешно проходил тесты на когнитивные способности, и даже шутил, что сделал это, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена. Он отмечал, что находится в отличной форме.

    Ранее Трамп заявил, что ощущает себя так же или бодрее, чем тридцать лет назад. Он ответил на слухи о своей смерти, подчеркнув отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила отличное состояние здоровья Трампа.

    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    7 октября 2025, 02:57 • Новости дня
    @ IMAGO/MALTON DIBRA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент резко высказался о Грете Тунберг, усомнившись в ее интересе к вопросам защиты природы и призвав обратиться к врачу.

    Президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг проказницей и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды, передает ТАСС.

    Он публично заявил: «Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

    Также Трамп охарактеризовал Тунберг как «злую и сумасшедшую» в ответ на вопросы журналистов о депортации активистки из Израиля.

    Ранее в МИД Израиля сообщили о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд», среди которых была и Тунберг. В ведомстве уточнили, что права всех участников «пиар-акции» были соблюдены в полном объеме.

    Флотилия «Сумуд» направилась из Туниса к сектору Газа с целью попытки прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи. Всего в ее составе было более 40 судов разных стран. Израильские власти расценили действия активистов как провокацию, перехватили суда и задержали более 400 человек, включая Тунберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Израильские военные захватили судно коалиции «Флотилия свободы», на котором находились Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан. После высадки израильских военных связь с экипажем судна пропала.

    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    7 октября 2025, 22:03 • Новости дня
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, назвав ее сердитой и посоветовав обратиться за медпомощью после того, как Израиль депортировал Тунберг и 170 других активистов, задержанных во время участия в гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу.

    «У нее проблемы с контролем гнева. Думаю, ей стоит обратиться к врачу. Если вы когда-нибудь увидите ее, то намекните, что для юной особы она очень злая. Она совершенно сумасшедшая, да она просто смутьянка», – приводит слова Трампа Politico.

    На это экоактивистка поспешила ответить американскому лидеру, не упустив возможности уколоть советчика.

    «Я слышала, Дональд Трамп в очередной раз высказал свое лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я счастлива получить любые рекомендации, которые могут понадобиться для решения этих так называемых проблем с управлением гневом, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», – написала 22-летняя Тунберг в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в июне прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Теперь президент США назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг смутьянкой и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды.

    7 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении принципов Хельсинки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с критикой действий России на Украине на ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

    Власти Финляндии считают, что Россия нарушила каждый из десяти принципов Хельсинкского заключительного акта, пишет «Коммерсантъ».

    По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, действия России на Украине являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубым игнорированием норм, которые долгие годы обеспечивали мир в Европе. Она подчеркнула, что Россия принимала участие в разработке этих принципов пятьдесят лет назад.

    Варшавская конференция ОБСЕ по человеческому измерению, крупнейшее мероприятие в Европе по вопросам прав человека, проходит в Польше. На конференции страны-участники и представители гражданского общества обсуждают свободу слова, права меньшинств и основные свободы.

    Россия официально бойкотирует конференцию уже не первый год, на этот раз ссылаясь на нарушения процедур со стороны председательствующей Финляндии. В 2021 году Россию обвиняли в срыве мероприятия.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб признал отказ Европы учитывать интересы России по гарантиям Киеву.

    Польские власти аннулировали уже выданные визы минимум пятерым российским экспертам, приглашенным на конференцию ОБСЕ в Варшаву.

    В Министерстве иностранных дел России такие действия назвали деструктивными и некомпетентными.

    7 октября 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп сравнил Демпартию США с Сомали

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике своих политических оппонентов, отметив, что у них нет признанного лидера.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у Демократической партии нет настоящего лидера, и сравнил ее с Сомали, страдающим от многолетней гражданской войны, передает РИА «Новости». «Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имен, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали», – подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Ранее лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис отмечал, что его партия не вела переговоров с Белым домом относительно прекращения шатдауна, несмотря на заявления Трампа о якобы имевшихся контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы готовы остановить работу правительства ради предоставления медицинской помощи нелегальным мигрантам.

    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    7 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Трамп в день рождения Путина пожаловался на разочарование в нем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп 7 октября принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова посетовал на разочарование в российском коллеге.

    «Я хорошо с ним [президентом России Владимиром Путиным] поладил, но разочаровался в нем. Я думал это будет легко [разрешить конфликт на Украине], но оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пожаловался журналистам американский лидер.

    Трамп после переговоров с еврокураторами главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне стал регулярно повторять о своем разочаровании в российском лидере, поскольку был уверен, что их добрые отношения станут гарантией легкого и быстрого разрешения украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.


    8 октября 2025, 16:55 • Новости дня
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа научилась влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Поэтому Брюссель и Киев с помощью генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба способствовали исчерпанию импульса саммита Россия-США на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в МИД России заявили о деструктивной роли европейцев в украинском урегулировании.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор. Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Киеву и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, сообщает РИА «Новости».

    «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – указал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил глава Белого дома. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в последнее время стали популярны разговоры о том, что «дух» аляскинского саммита умер.

    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    7 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой на фоне роста напряженности между странами.

    Решение президента США Дональда Трампа отказаться от дипломатического урегулирования в отношении Венесуэлы подтвердило издание The New York Times. Согласно публикации, специальный посланник США Ричард Гренелл несколько месяцев вел переговоры с властями Венесуэлы, включая Николаса Мадуро. На прошлой неделе Трамп распорядился прекратить все эти контакты.

    Глава Госдепартамента Марко Рубио, по данным издания, пришел к выводу, что переговоры не дали результата и лишь вызывали путаницу. Подчеркивается, что Вашингтон обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркоторговлей, а ВМС США уже уничтожили не менее четырех скоростных лодок в Карибском море, которые связывали с наркокартелями.

    The New York Times отмечает, что после прекращения дипломатических попыток может усилиться конфронтация между странами. Администрация Трампа, по сведениям газеты, разработала планы по ведению боевых действий, включая операции по свержению правительства Мадуро. В ближайшие недели США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, утверждают американские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы сообщили о попытке подрыва здания посольства США в Каракасе, которую планировали местные ультраправые группировки. Президент США Дональд Трамп не исключил проведения наземных военных операций против венесуэльских наркокартелей. Вооруженные силы США уничтожили катер, перевозивший наркотики, в международных водах у побережья Венесуэлы по личному приказу президента Трампа.

    Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    ХАМАС: Война в Газе окончательно завершена
    Во Франции задержаны нарисовавшие истребители Mirage в виде гробов молдаване
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки при отмене покупки
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
