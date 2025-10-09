Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области
Российские военные освободили около 70% Купянска в Харьковской области, закрепляя позиции для дальнейшего наступления, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
По его словам, российские войска освободили около 70% Купянска в Харьковской области, передает ТАСС.
Ганчев добавил, что подразделения ВС России активно закрепляются на занятых рубежах внутри города, проводя мероприятия для дальнейшего наступления.
По словам главы ВГА, процесс закрепления на прошлых рубежах приводит к появлению так называемых «серых зон» внутри Купянска. Однако, несмотря на это, общее продвижение войск продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, под Купянском украинские военные применили дистанционно управляемых роботов. Киев усилил это направление штурмовыми отрядами из числа заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи в этом районе.