По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Подольска задержали за призывы бомбить Москву
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины из Подольска, призывавшего украинских военных бить по гражданской инфраструктуре Москвы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Мужчина в проукраинских Telegram-каналах призывал украинские вооруженные силы нанести бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Москвы и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Целью подобных действий было запугивание населения, а также попытка повлиять на ход специальной военной операции.
Против задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривающей до семи лет лишения свободы. В ходе следственных мероприятий у него изъяли мобильные устройства и носители информации. Мужчина признал вину, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее жителю Костромы назначили восемь лет колонии за публикации, где он оправдывал теракт, в котором был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее в Ухте арестовали местную жительницу, участвовавшую в недавних выборах в госсовет Коми, ее обвиняют в публичных призывах к терроризму.
В Хабаровске суд приговорил 18-летнего местного жителя к трем годам колонии за призывы к терроризму.