Четверть россиян ощутили потерю времени из-за коротких видео

Просмотр коротких и абсурдных интернет-видео вызывает ощущение потери времени и пустоты у четверти пользователей, считают участники опроса Rambler&Co.
Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co свидетельствуют, что 25% россиян после просмотра коротких видео в интернете жалуются на пустоту и потерю времени, передает РИА «Новости». При этом 46% опрошенных воспринимают такие ролики как обычное развлечение без последствий, а 24% отметили раздражение. Только 3% указали, что подобный контент помогает расслабиться, и 2% – что вдохновляет.
Согласно итогам опроса, 15% смотрят несерьезные видео перед сном, 14% – в дороге, по 7% – на работе или в компании друзей, но более половины, а именно 57% признаются, что теряют контроль над временем и ресурсами из-за просмотра. Каждый день короткие видео смотрят 15%, еще 8% делают это несколько раз в неделю, четверть – случайно залипают при встрече с такими роликами в ленте. В то же время 28% заходят на такие видео редко, а 24% стараются избегать совсем.
Главной причиной просмотра залипательных роликов стало желание быстро развлечься – об этом сообщили 18% участников. Еще 15% выбирают милые или абсурдные сюжеты для расслабления, 13% отвлекаются от рутины, 4% признали это вредной привычкой. Половина респондентов подчеркнула, что подобный контент не вызывает интереса. Среди альтернативных способов отдохнуть лидируют сериалы и фильмы (26%), полезные материалы (21%), книги (19%), прогулки и спорт (14%), музыка и подкасты (10%). Каждый десятый не видит замены просмотру коротких видео.
Исследование проводилось на ресурсах Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года, в нем участвовали 161523 пользователя интернета.
