VK Видео: Зумеры предпочитают видео на двойной скорости

Tекст: Александра Юдина

Как указано в пресс-релизе исследования VK Видео, зумеры в России предпочитают короткие видеоролики и часто используют функцию ускоренного просмотра.

Так, молодые пользователи выбирают контент длительностью до пяти минут и уделяют внимание качеству видео. В то время как старшее поколение, включая представителей поколения Х и более старших, предпочитают длинные видео и зачастую смотрят их фоном.

Для миллениалов (возраст 25–34 года) более интересен контент длительностью 20–30 минут, а поколение Х (35–44 года) готово смотреть видео до 60 минут. Старшее поколение (45 лет и старше) предпочитает долгие видеоматериалы длительностью от одного до двух часов.

Качество видео важно главным образом для зумеров и миллениалов. Около трети опрошенных предпочитают высокое разрешение. Среди респондентов старше 45 лет 38% не предъявляют особых требований к разрешению, но требуют быструю загрузку контента. Аналитики отметили, что зумеры также обращают внимание на наличие известных блогеров в видео, что важно для 36% из них.

В ходе исследования также выяснилось, что молодые люди чаще используют для просмотра видео смартфоны. На долю зумеров приходится 58% таких случаев, в то время как поколения Х и старше предпочитают смотреть видео через SMART TV.

В исследовании приняли участие 1337 респондентов разных поколений. Опрос выполнен методом онлайн-панели.