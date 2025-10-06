НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Власти Финляндии рассматривают возможность введения пошлин на все поставки товаров из России, такое заявление сделала министр иностранных дел страны Элина Валтонен.
Финляндия рассчитывает ввести пошлины на весь импорт из России, передает Рейтер со ссылкой на заявление министра иностранных дел Элину Валтонен. «Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», – заявила финский министр.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна способна выдержать санкционное давление Запада, которое продолжается уже несколько лет и усугубляется новыми мерами. В Москве указывали, что западные страны не признают неэффективность этих ограничений.
В западных государствах также периодически звучали заявления, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания России долгосрочной стратегией Запада и отмечал, что санкции негативно влияют на мировую экономику.
