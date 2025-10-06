  • Новость часаСуд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Чехии явили призрак старой империи
    Меркель назвала COVID одной из причин конфликта на Украине
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 22:52 • Новости дня

    Финляндия решила ввести пошлины на весь импорт из России

    Финляндии обнародовала планы обложить пошлинами российский импорт

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Финляндии рассматривают возможность введения пошлин на все поставки товаров из России, такое заявление сделала министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

    Финляндия рассчитывает ввести пошлины на весь импорт из России, передает Рейтер со ссылкой на заявление министра иностранных дел Элину Валтонен. «Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», – заявила финский министр.

    Ранее в России неоднократно отмечали, что страна способна выдержать санкционное давление Запада, которое продолжается уже несколько лет и усугубляется новыми мерами. В Москве указывали, что западные страны не признают неэффективность этих ограничений.

    В западных государствах также периодически звучали заявления, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания России долгосрочной стратегией Запада и отмечал, что санкции негативно влияют на мировую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция столкнулась с серьезными задержками при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии. В финляндском Миккели, находящемся в 300 километрах от Петербурга, начала работать штаб-квартира сухопутных войск НАТО для управления действиями альянса в регионе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превышает свои полномочия, и это вызывает раздражение в европейских столицах, что стало одной из причин отказа лидеров ЕС от плана по созданию «стены дронов».

    5 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций

    American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».

    При этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

    American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.

    Комментарии (27)
    4 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО

    Генерал Феол: Переброске войск Франции к границам НАТО мешает евробюрократия

    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО
    @ Julien Mattia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция испытывает значительные задержки при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии, пишет Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

    По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».

    Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.

    Комментарии (4)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 11:45 • Новости дня
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцам стоит прочувствовать «на своей шкуре», что такое опасность войны, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем канале Max предложил европейцам на личном опыте ощутить, что такое опасность войны.

    По словам Медведева, волна страха перед российскими дронами в Европе может быть вызвана разными причинами, но главное, чтобы европейцы «прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны».

    «Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», – написал Медведев.

    Он добавил, что, возможно, именно в этом случае европейцы поймут, что такое боевые действия, и «оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о причастности России к полетам дронов над Германией.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские страны должны прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (9)
    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 425 военных за сутки на двух направлениях

    Названы потеряи ВСУ под ударами группировок «Восток» и «Южная»

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за сутки понесла крупные потери живой силы и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 295 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Он уточнил, что за сутки украинская армия также лишилась двух танков Т-64, буксируемой гаубицы и шестнадцати автомобилей.

    По его словам, подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по формированиям механизированных, нацгвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.

    Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки достигли до 130 военнослужащих и четырех артиллерийских орудий, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Он отметил, что артиллерия и ударные беспилотники уничтожили четыре боевые бронированные машины, девятнадцать автомобилей, четыре артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и горючего.

    По словам Астафьева, подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, а авиация и барражирующие беспилотники нанесли удары по ряду украинских соединений в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 07:15 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны партию Су-34
    ОАК передала Минобороны партию Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередная партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступила в распоряжение российских Воздушно-космических сил, увеличив боевые возможности авиации, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», передала Министерству обороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС. Поставка была осуществлена в рамках исполнения гособоронзаказа.

    В пресс-службе ОАК подчеркнули, что до конца года планируется отправить в войска еще несколько партий таких самолетов. Сообщается, что производство Су-34 идет без снижения темпов, а новые машины регулярно поступают заказчику.

    Глава ОАК Вадим Бадеха заявил, что предприятия корпорации продолжают совершенствовать производственные процессы, чтобы обеспечивать необходимые объемы выпуска техники для ВКС России. Он подчеркнул, что это не последняя поставка в этом году. Руководитель добавил, что сотрудники заводов не только выполняют, но и перевыполняют плановые задачи.

    По информации пресс-службы, в ходе применения в зоне спецоперации на Украине Су-34 подтвердил свой статус лучшего в своем классе и остается одной из ключевых машин боевой авиации страны.

    Один из летчиков Су-34 отметил: «Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые». Он также обратил внимание на возможность экипажа выполнять боевые задачи на любых скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям в рамках учения «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 18:43 • Новости дня
    Журналист Фази пошутил о словах Путина про дроны над странами НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Томас Фази с юмором отозвался на высказывание президента России Владимира Путина о «российских беспилотниках» над странами НАТО.

    Журналист Томас Фази с иронией прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о беспилотниках над странами НАТО, передает «Газета.Ru».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он написал: «Российские беспилотники – это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны».

    Так Фази с шуткой ответил на слова российского лидера, недавно иронично высказавшегося о регулярных заявлениях стран НАТО о российских беспилотниках.

    Ранее Владимир Путин пошутил о том, что больше «не будет отправлять дроны во Францию и Данию».

    Президент также отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    В ООН пропала часть архива по ядерному диалогу с СССР

    Эксперт Рауф: Часть протоколов о переговорах СССР и США по ДНЯО исчезла в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    В результате многочисленных реконструкций в Дворце наций в Женеве оказалась утрачена часть архивных протоколов по ядерному диалогу СССР и США 1960-х годов, связанных с обсуждением практики Nuclear Sharing для НАТО, заявил экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

    Бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф рассказал об утрате части архивных документов ООН по ядерному диалогу между СССР и США. Он отметил: «Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», пишет РБК.

    Эксперт уточнил, что исчезнувшие документы связаны с согласованием практики Nuclear Sharing, которая позволяет странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе. По словам Рауфа, в ходе переговоров СССР и США согласовали положения, не запрещающие НАТО совместно использовать ядерное оружие.

    Точная информация о ходе и завершении этих обсуждений отсутствует из-за пропажи протоколов, а среди экспертов существует несколько версий относительно деталей диалога. Рауф отметил, что критика концепции Nuclear Sharing усилилась в последние десятилетия, когда к ДНЯО присоединилось больше стран, выступающих против совместного хранения ядерного оружия странами НАТО.

    Документ был разработан комитетом по разоружению ООН и одобрен 12 июня 1968 года Генассамблеей. Подписание договора началось 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, где депозитариями выступили Британия, СССР и США.

    Соглашение предусматривало не допускать расширения списка государств с ядерным оружием и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с его применением. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года после передачи на хранение ратификационных грамот 40 государствами.

    На сегодняшний день участниками договора являются 191 страна, что делает его одним из самых массовых соглашений в области международной безопасности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и последовательно следует его букве и духу.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 05:57 • Новости дня
    Патрушев: В НАТО и без знания русского языка понимают заявления Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Военные руководители стран НАТО внимательно изучают выступления президента России Владимира Путина, они все понимают, несмотря на незнание русского языка, заявил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», – сказал Патрушев, комментируя выступление Путина на пленарном заседании Валдайского клуба.

    Он пояснил, что западное военное руководство иначе воспринимает происходящее по сравнению с политическим, потому что политики зачастую не осознают реальных угроз, которые сами же и провоцируют в мире, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По мнению Патрушева, западные военные понимают, что продолжение опасных тенденций может привести к «страшной катастрофе», поэтому стараются сдерживать политиков. Однако, добавил он, среди военных тоже есть люди, проявляющие себя «иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

    Патрушев заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Он предположил, что, возможно, в альянсе это поймут, если выучат русский язык. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам альянса придется выучить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 05:10 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 205 боевиков и четыре склада ВСУ

    Якимкин сообщил об уничтожении четырех складов и 205 боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил об уничтожении до 205 украинских боевиков за минувшие сутки, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. По словам Якимкина, были уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля и артиллерийское орудие противника.

    Якимкин уточнил: «За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств противника».

    По его данным, формирования трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ были поражены в районах Спасского, Новой Сечи, Искриковщины, Красноярского и Петрушевки Сумской области. Кроме того, подразделение механизированной бригады ВСУ было поражено в районе Волчанска на Харьковском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике. Войска «Северян» за сутки продвинулись на ряде направлений, уничтожив несколько штурмовых групп противника и нанеся ему значительные потери.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 02:24 • Новости дня
    Марочко: Силы РФ вышли к северным окраинам Северска

    Марочко сообщил о плотном давлении ВС РФ на северные окраины Северска

    Военный эксперт сообщил о сложной обстановке в районе Северска и регулярном продвижении российских войск на северных окраинах города.

    Российские военные продолжают наступление на широком участке фронта в районе Северска, передает

    ТАСС. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, практически все северные окраины города находятся под огневым контролем российских сил.

    «Ситуация в Северске очень сложная, но вместе с тем наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших вооруженных сил», – отметил Марочко.

    Он пояснил, что удары российских подразделений по северу города ослабляют противника и дают возможность армии России двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики отметили резкое падение эффективности украинских систем ПВО, особенно дальнобойных ЗРК типа Patriot. Российские Вооруженные силы регулярно уничтожают установки Patriot на Украине.

    Россия применяет новые модификации дальнобойных ракет против украинских ПВО. За прошедшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый, Степовое и Вербовое.

    ВС России обходят Дроновку Донецкой Народной Республики с двух направлений и формируют огневой карман для ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    Hindustan Times: Индия закупит еще пять российских С-400 до декабря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии обсуждают возможность увеличения парка российских комплексов С-400, чтобы усилить защиту протяженной береговой линии и северных рубежей страны, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

    Индия рассматривает возможность закупки у России дополнительных пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times и источники в оборонных кругах. Вопрос обсудят на встрече представителей министерств обороны двух стран, которая должна пройти на этой неделе.

    Собеседники издания отмечают, что рассматриваются два варианта: совместное производство или прямая закупка систем С-400. Дополнительные комплексы необходимы Индии для защиты всей береговой линии, протяженность которой превышает 7 тыс. километров, а также для закрытия уязвимых зон в системе ПВО северного командования.

    По информации источников, решение о межправительственной сделке могут принять до ежегодного российско-индийского саммита, который ожидается в начале декабря с участием президента России Владимира Путина. Поставка новых ЗРК призвана существенно увеличить оборонный потенциал Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных систем С-500. Индия решила закупить у России танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия уже заключили контракты на общую сумму около 80 млрд долларов в сфере военной техники.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    На базе «Буревестника» создали новый полк беспилотных систем

    Tекст: Ольга Иванова

    Добровольческий корпус объявил о формировании отдельного полка беспилотных систем на основе отряда БПЛА «Буревестник» в связи с расширением задач.

    Отдельный полк беспилотных систем был создан на базе отряда БПЛА «Буревестник» Добровольческого корпуса, передает ТАСС. В корпусе объяснили, что решение о реорганизации принято из-за расширения сферы применения беспилотников и увеличения их влияния на исход боевых действий в ходе специальной военной операции.

    «Реорганизация отряда «Буревестник» в отдельный полк обусловлена расширением сферы применения беспилотных систем и заметным ростом уровня влияния таких машин на исход боевых действий в ходе специальной военной операции», – заявили в корпусе.

    Ключевой задачей нового полка названы нанесение максимального урона противнику, а также поддержка подразделений Добровольческого корпуса разведывательной информацией и ударными возможностями на поле боя.


    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 11:30 • Новости дня
    RMF сообщила о начале дежурства норвежских F-35 в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежские истребители F-35 разместились на аэродроме в Познани для патрулирования воздушного пространства совместно с польскими и голландскими самолетами, сообщает радиостанция RMF FM.

    Норвежские истребители F-35 прибыли в Польшу и заступят на боевое дежурство в понедельник, передает РИА «Новости». Радиостанция RMF FM отмечает, что в ближайшие недели эти самолеты будут патрулировать небо над Польшей вместе с польскими и голландскими ВВС.

    Самолеты дислоцированы на аэродроме Познань-Кшесины. В сообщении подчеркивается, что совместное патрулирование проводится в рамках сотрудничества стран НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил разместить истребители пятого поколения в Европе на постоянной основе. На учениях в Норвегии провели бой между F-22 и F-35. США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    Премьер Грузии назвал численность участвовавших в попытке госпереворота экстремистов
    Медведев: У Франции нет президента
    На заводе в Тюмени обезврежено три БПЛА
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    В США препараты для похудения Ozempic и Wegovy начали продавать с большой скидкой

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации