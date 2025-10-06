Финляндии обнародовала планы обложить пошлинами российский импорт

Tекст: Денис Тельманов

Финляндия рассчитывает ввести пошлины на весь импорт из России, передает Рейтер со ссылкой на заявление министра иностранных дел Элину Валтонен. «Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», – заявила финский министр.

Ранее в России неоднократно отмечали, что страна способна выдержать санкционное давление Запада, которое продолжается уже несколько лет и усугубляется новыми мерами. В Москве указывали, что западные страны не признают неэффективность этих ограничений.

В западных государствах также периодически звучали заявления, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания России долгосрочной стратегией Запада и отмечал, что санкции негативно влияют на мировую экономику.

