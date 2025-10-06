НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.10 комментариев
Грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности
Грузинские оппозиционеры и их активные сторонники ссорятся между собой, предъявляя друг другу претензии в провале революции 4 октября, в день муниципальных выборов, а также в исчезновении денег, собранных на амуницию для штурмовиков, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе отвергает обвинения, что сбежал с акции протеста, когда спецназ начал задерживать радикалов.
«Я был там и оказывал первую помощь тем, против кого применили слезоточивый газ», – рассказывает он.
При этом Саникидзе также говорит, что был уверен – лидеры оппозиции покинули проспект Руставели и отправились домой.
Саникидзе утверждает, что «ничего не знал о плане переместиться к президентскому дворцу», который штурмовали радикалы.
В свою очередь, член оппозиционной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури обвиняет «националов» в том, что те «бросили митингующих».
«Наша партия ответственна за то, что политическим мейнстримом стали идеи других (радикалов) и мы не смогли переубедить граждан», – сказала она.
Аналитик Зураб Кадагидзе полагает, что в случае успеха штурма в президентский дворец немедленно прибыла бы экс-президент Саломе Зурабишвили и провозгласила бы себя легитимным правителем страны.
Он отмечает, что после провала этих планов Зурабишвили спешно отмежевалась от насильственной акции.
Также радикалы обвиняют друг друга в хищении денег, которые они собирали в помощь штурмовикам.
«Где деньги эмигрантов, на которые для участников акции и студентов должны были купить противогазы?», – задают они вопросы в социальных сетях.
Пять организаторов акции по свержению власти уже арестованы, им грозит девятилетнее лишение свободы. Вероятно, круг задержанных расширится.