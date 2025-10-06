Грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе отвергает обвинения, что сбежал с акции протеста, когда спецназ начал задерживать радикалов.

«Я был там и оказывал первую помощь тем, против кого применили слезоточивый газ», – рассказывает он.

При этом Саникидзе также говорит, что был уверен – лидеры оппозиции покинули проспект Руставели и отправились домой.

Саникидзе утверждает, что «ничего не знал о плане переместиться к президентскому дворцу», который штурмовали радикалы.

В свою очередь, член оппозиционной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури обвиняет «националов» в том, что те «бросили митингующих».

«Наша партия ответственна за то, что политическим мейнстримом стали идеи других (радикалов) и мы не смогли переубедить граждан», – сказала она.

Аналитик Зураб Кадагидзе полагает, что в случае успеха штурма в президентский дворец немедленно прибыла бы экс-президент Саломе Зурабишвили и провозгласила бы себя легитимным правителем страны.

Он отмечает, что после провала этих планов Зурабишвили спешно отмежевалась от насильственной акции.

Также радикалы обвиняют друг друга в хищении денег, которые они собирали в помощь штурмовикам.

«Где деньги эмигрантов, на которые для участников акции и студентов должны были купить противогазы?», – задают они вопросы в социальных сетях.

Пять организаторов акции по свержению власти уже арестованы, им грозит девятилетнее лишение свободы. Вероятно, круг задержанных расширится.