В Киевском ТЦК опровергли слухи о «мобилизации» кота

Tекст: Ольга Иванова

В Киевском областном территориальном центре комплектации опровергли распространенные в Telegram-каналах сообщения о мобилизации кота, фигурировавшего в нашумевшем видео. Представители ТЦК подчеркнули, что их сотрудники не имеют отношения к похищению животного и не носят форму, изображенную на кадрах, поскольку это противоречит уставу, пишет издание «Страна».

В официальном заявлении ТЦК говорится: «То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное – осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, осквернить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это самое худшее, что вообще могло произойти!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомире сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) схватили домашнего кота на улице и увезли его на служебной машине.