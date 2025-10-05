Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».0 комментариев
Военкомы на Украине «мобилизовали» кота
Военкомы на Украине схватили и увезли на машине кота
В Житомире на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) схватили домашнего кота посреди улицы и увезли его на служебной машине, сообщили СМИ.
Инцидент произошел в Житомире, где мужчины в военной форме схватили кота и увезли его в машине. Хозяйка животного, Лидия Ивановна, рассказала, что «сбилась с ног, ища питомца» и смогла увидеть похищение только после просмотра записей с камер. По ее словам, кот «даже не смог дать достойный отпор» сотрудникам ТЦК. В соцсетях распространилось видео, на котором очевидно, как люди в военной форме забирают кота с улицы, передает «Комсомольская правда».
Пользователи сети шутят, что в ТЦК «мобилизовали» даже кота, обсуждая абсурдность ситуации.
Ранее военкомы мобилизовали пятерых священников УПЦ на Украине.
