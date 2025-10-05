Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».2 комментария
В Тбилиси митингующие сломали забор у дворца президента
Во время беспорядков в центре Тбилиси серьезно пострадали объекты городской инфраструктуры, а также памятники культурного наследия и административные здания.
Сломанный забор у двора администрации президента и поврежденные памятники культурного наследия стали результатом вчерашних протестов в Тбилиси, передает РИА «Новости». По заявлению мэрии, повреждены фасады исторических зданий, жалюзи, светильники, а также пешеходные тротуары и осветительные столбы на улицах Орбелиани, Табукашвили и проспекте Руставели.
Власти сообщили, что уничтожена часть уличной инфраструктуры, включая качели, растения, декоративные элементы и ландшафтные шаблоны. Особо отмечено, что на улице Орбелиани разбиты декоративные светильники, а на улице Табукашвили сожжены мусорные контейнеры. Кроме того, была повреждена уличная мебель, принадлежавшая частным компаниям и кафе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер-министр Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.