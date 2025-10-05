В Тбилиси митингующие сломали забор у дворца президента

Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя беспорядки в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября, выигранных правящей «Грузинской мечтой» с подавляющим преимуществом, премьер-министр сообщил о «провале попытки свергнуть власть».

По его словам, отныне правительство Грузии «ответственно перед одним миллионом ста тысячами проголосовавших за нее избирателей окончательно избавить страну от «коллективного «Единого национального движения», иностранных агентов, экстремистских группировок, действующих по инструкциям иностранных спецслужб и на их финансы».

Ираклий Кобахидзе заявил, что это уже была пятая за последние четыре года попытка устроить в Грузии «майдан» и свергнуть власть. «Государство ответило соответствующим надлежащим образом», – отметил он.

Глава правительства отметил, что часть экстремистских группировок действует на базе «Сакартвелос университети» («Грузинский университет»), который принадлежит матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Ираклий Кобахидзе отметил, что «глубинное государство» попыталось заменить власти Грузии оппозиционными партиями, но это «практически провалилось».

При этом премьер-министр заявил, что Грузия «готова забыть попытки внешнего вмешательства и протянуть руку дружбы Евросоюзу и США».

«Еще многие годы «Грузинская мечта» будет ответственной за развитие Грузии и желательно с прагматичной точки зрения для всех перезагрузить отношения с народом Грузии, правительством страны и правящей партией», – заявил Кобахидзе.

По его словам, в Грузии сформировалась «концепция односторонней дружбы в международной политике». «Мы готовы со всеми к односторонней дружбе, но готовы все вмешательства забыть и перегрузить отношения, начать с чистого листа, обновить отношения. Наша рука протянута, мы готовы к отношениям и к дружбе», – сказал премьер-министр Грузии.

«Это касается Евросоюза и это касается США. Наше желание – перегрузить отношения. Мы надеемся на ответные шаги с их стороны. Особенно это касается ЕС, откуда идет больше агрессии по отношению к народу Грузии из-за его поддержки «Грузинской мечты», – заявил он.

Ранее заместитель министра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.