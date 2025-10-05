The Guardian: Столтенберг запретил сотрудникам НАТО шутить над Трампом

Tекст: Ольга Иванова

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запретил сотрудникам альянса шутить над президентом США Дональдом Трампом, опасаясь негативных последствий для отношений между сторонами, передает РБК со ссылкой на фрагмент книги Столтенберга «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», опубликованный The Guardian.

Столтенберг пояснил, что победа Трампа на выборах 2017 года стала для него неожиданностью и вызвала тревогу из-за критического отношения нового американского лидера к НАТО. «Я беспокоился о том, что будет дальше, потому что заметил, насколько критически Трамп относился к НАТО во время своей предвыборной кампании», – рассказал Столтенберг.

Он отметил, что для сохранения рабочих отношений ввел строгий запрет на любые проявления иронии в адрес Трампа. В частности, экс-генсек подчеркнул, что не допускались ни закатывания глаз на твиты, ни насмешки над выступлениями, ни шутки о гольфе или манерах президента. Столтенберг утверждает, что даже небольшая группа насмешников могла подорвать атмосферу в альянсе, а подобная информация, просочившаяся в Вашингтон, могла привести к разрушительным последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что увеличение военных расходов стран альянса до 5% ВВП может привести к серьезным трудностям для европейских членов, включая Британию.

Минобороны Испании объявило о планах перевооружить армию и увеличить военные расходы страны. Дональд Трамп решил использовать военный бюджет США для давления на Китай и Европу. В Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.