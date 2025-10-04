СБУ заочно обвинила ректора МГИМО Торкунова по трем статьям

Tекст: Денис Тельманов

Анатолий Торкунов, возглавляющий Московский государственный институт международных отношений, был объявлен в розыск Службой безопасности Украины, передает ТАСС. По информации базы данных украинского ведомства, это произошло в июне 2024 года.

СБУ заочно предъявила ректору обвинения сразу по трем статьям, включая «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», «совершение преступления по предварительному сговору группой лиц» и «пропаганду войны».

В марте 2023 года имя Торкунова уже появилось в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец». СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в адрес российских государственных, культурных и общественных деятелей. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях, которые касаются граждан России и других стран, обвиняемых Киевом в сотрудничестве с РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГИМО Анатолий Торкунов получил высшую государственную награду за вклад в российское образование и научно-преподавательскую деятельность.

Торкунов отметил, что развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий становится одним из ключевых факторов в мировой политике. Власти Канады внесли МГИМО, ВШЭ, «Русское географическое общество», клуб «Валдай» и газету ВЗГЛЯД в санкционный список.