Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
Роман Протасевич рассказал, что действительно является сотрудником белорусской разведки, не раскрывая дополнительных подробностей о своей деятельности.
Роман Протасевич подтвердил свою работу в белорусской разведке, передает ТАСС. Бывший оппозиционер заявил: «Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать».
Протасевич считался одним из лидеров оппозиционного движения, был задержан в 2021 году после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.
Детали и подробности дальнейшей деятельности Протасевича, а также условия его службы в разведке официально не раскрываются. Сам он подчеркнул, что пока не готов делиться дополнительной информацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич имел связи с белорусской разведкой.