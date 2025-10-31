Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
В Воронеже подозреваемый сбежал из суда после замены меры пресечения
В Центральном районном суде Воронежа фигурант по делу о порче имущества скрылся после ужесточения меры пресечения.
В Воронеже мужчина, подозреваемый в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сумел сбежать из здания Центрального районного суда, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы регионального МВД, его доставили в суд для рассмотрения вопроса о замене меры пресечения.
Судья принял решение заменить подписку о невыезде на заключение под стражу. После оглашения решения подозреваемый самостоятельно покинул здание суда и скрылся.
Правоохранители уже начали поиски беглеца, уточнили в полиции. В отношении мужчины может быть возбуждено новое уголовное дело за самовольный уход из-под стражи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге перед регистрацией брака. Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что подозреваемый в мошенничестве Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны. Позже было установлено, что Авакян находился в консульстве Армении на Васильевском острове. Бывший сотрудник Росимущества Борис Авакян умер в армянском консульстве на территории Петербурга.