В Челябинске открыли первый центр общественно-политических компетенций для ветеранов СВО
В Челябинске стартовал новый проект, направленный на обучение и вовлечение ветеранов спецоперации в общественно-политическую деятельность при поддержке «Единой России».
В Челябинске начал работу первый методический центр общественно-политических компетенций для ветеранов специальной военной операции. Проект реализуется на базе Высшей партийной школы при поддержке партии «Единая Россия» и фонда «Объединение. РФ». Новый центр призван помочь ветеранам СВО активнее включаться в общественно-политическую жизнь региона, осваивать современные практики законотворчества, коммуникаций и работы с избирателями, а также запускать совместные инициативы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На открытии секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул: «Люди, которые встали на защиту страны, рисковали здоровьем и жизнью ради Родины, безусловно, должны принимать участие в решении ее судьбы, стать новой управленческой элитой». Он напомнил о президентском поручении по поддержке участия ветеранов в общественно-политических процессах страны.
Ветеранам спецоперации уже предоставляются дополнительные преференции на праймериз: 25% к итоговому результату, а также комплексное сопровождение: консультирование, помощь с подготовкой документов, тренинги и образовательные программы в Высшей партийной школе. По словам Якушева, такие меры призваны создать условия для адаптации новых депутатов и повышения их эффективности, чтобы они стали новым ядром управленческой элиты.
Губернатор Алексей Текслер отметил, что благодаря центру уже шесть бойцов СВО избраны в законодательное собрание области, а 56 человек – в муниципальные органы. По замыслу организаторов, Челябинск станет пилотной площадкой для таких инициатив по всей стране, а образовательная программа будет расширяться с привлечением экспертов и ветеранов из других регионов.