Tекст: Дмитрий Зубарев

После взрыва в отделении «Укрпочты» на Соломенке пострадали пять работников, которым понадобилась медицинская помощь, передает РИА «Новости».

Оказалось, что отправитель посылки – сорокалетний житель Тернополя – самостоятельно изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и оформил их как почтовые отправления.

Полиция задержала мужчину на его квартире, где во время обыска изъяли еще около десяти боеприпасов. В сортировочном центре сотрудники полиции и взрывотехники с помощью кинологов обнаружили еще одну посылку с выхолощенными боеприпасами, которую также собирались отправить за границу.

В ведомстве заявили: «Полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили остатки снаряда».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проникновение сил России в Киев привело к непредсказуемым последствиям для Центрального разведывательного управления США. Страны Запада заявили о планах направить на Украину крупные суммы на ближайшие четыре года.