Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Задержан изготовитель взорвавшегося сувенира из боеприпасов в Киеве
В одном из почтовых отделений Киева взорвалась посылка с сувениром из боеприпасов, изготовленная жителем Тернополя, его задержали по месту жительства, сообщает городская полиция.
После взрыва в отделении «Укрпочты» на Соломенке пострадали пять работников, которым понадобилась медицинская помощь, передает РИА «Новости».
Оказалось, что отправитель посылки – сорокалетний житель Тернополя – самостоятельно изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и оформил их как почтовые отправления.
Полиция задержала мужчину на его квартире, где во время обыска изъяли еще около десяти боеприпасов. В сортировочном центре сотрудники полиции и взрывотехники с помощью кинологов обнаружили еще одну посылку с выхолощенными боеприпасами, которую также собирались отправить за границу.
В ведомстве заявили: «Полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили остатки снаряда».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы до семи лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проникновение сил России в Киев привело к непредсказуемым последствиям для Центрального разведывательного управления США. Страны Запада заявили о планах направить на Украину крупные суммы на ближайшие четыре года.