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    21 января 2025, 17:30 • В мире

    Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ

    Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Появились новые подробности того, как именно за последние годы американская разведка – прежде всего ЦРУ – внедряла на Украине свою агентуру и выстраивала отношения со спецслужбами киевского режима. Может показаться, что эти утечки организованы для своего рода хвастовства и отчета о проделанной работе. На самом деле перед нами признание в провокации. О чем идет речь?

    В последние дни сразу в нескольких американских СМИ (ABC News, New York Times) появились очень похожие публикации и видеоматериалы, рассказывающие о том, что ЦРУ тайно сотрудничало с ГУР Генштаба Украины аж с 2014 года, готовило украинский спецназ и участвовало в планировании диверсий, в том числе в Крыму. Это называлось «налаживать тесные партнерские отношения». Однако есть основания полагать, что такое глубокое проникновение американской разведки в украинские военные и силовые структуры могло сыграть с американцами и Украиной злую шутку: оно не дало каких-то особых результатов, но наглядно продемонстрировало Москве что будет, если не вмешиваться в украинский кризис.

    В американских СМИ говорится, в частности, что тогдашний глава украинской военной разведки Валерий Кондратюк в 2015 году привез в США «багаж со сверхсекретными российскими документами. Это был «подарок» со стороны Кондратюка, чтобы американцы прониклись к нему доверием. Этот прием сработал».

    Надо сказать, что такова типичная форма взаимодействия ЦРУ с национальными разведками зависимых от США стран. Им поручается добыча информации, которая по разным причинам недоступна самим американцам. То есть национальные спецслужбы зачастую работают не в интересах своей страны, а напрямую на США. Зная это, некоторые «молодые» страны действительно сами инициативно несут в Лэнгли то, что осталось у них от СССР или советского блока, а также то, что доступно им в силу сложившейся обстановки.

    В американских публикациях говорится также, что ЦРУ в ответ стало помогать ГУР выстраивать свою работу. Американская разведка и без «подарка» Кондратюка взялась бы подстраивать под себя украинские спецслужбы, но такое проявление лояльности к тому же от человека, учившегося в Канаде и США, конечно же, приветствовалось. «ЦРУ направило миллионы долларов на обучение и оснащение украинских разведчиков, – пишет The New York Times, – а также на строительство объектов, в том числе около десятка баз передового действия на границе с Россией». Также США обучали украинский спецназ.

    Это, как говорится в публикации, «сэкономило американским налогоплательщиков миллионы, а может быть, даже миллиарды долларов». Видимо, использовать украинцев действительно дешевле, чем проводить собственные операции. Кроме того, США не могут позволить себе непосредственно участвовать в диверсионной деятельности, поскольку дипломатические последствия такой активности могут быть непредсказуемы.

    Например, в статье рассказывается об операции «Золотая рыбка», в ходе которой ЦРУ обучало украинских агентов «выдавать себя за русских» в России, а также в странах третьего мира. Они выполняли совместные с ЦРУ операции.

    Это звучит несколько странно, поскольку логичнее как раз наоборот: это украинцы могли бы поучить американцев «вести себя как русские». Если б не неубиваемый говор и некоторые пищевые привычки, так и вовсе не отличишь. А американцы слишком сосредоточены на стереотипах, и их попытки «вести себя как русские» практически всегда выглядят карикатурно.

    Не было слышно и о практических результатах «совместной работы в третьих странах». В ряде нестабильных стран Африки ходили слухи, что украинские спецназовцы могли переодеваться в форму «Вагнера», чтобы провоцировать местных или создавать негативный имидж российской ЧВК, но документальных доказательств этому нет.

    С другой стороны, возможно, например, открытие каких-то структур или разведывательных баз в третьих странах «под чужим флагом». Например, украинцы с фальшивыми российскими паспортами открывают где-нибудь в нужной точке гостиницу, а затем докладывают обо всем вокруг ЦРУ. Или куда-то внедряются, выдавая себя за русских. Это работает там, где местное население и власти не могут отличить русского от украинца, а таких мест на планете много.

    В то же время в американских публикациях признается, что рейд с целью организации теракта в Крыму, который осуществлял подготовленный американцами отряд украинского спецназа, провалился. «В 2016 году, не поставив в известность американцев, Кондратюк отправил обученное США подразделение 2245 в Крым для установки взрывчатки на российской вертолетной базе. Миссия пошла наперекосяк, что привело к перестрелке с российским спецназом, в результате которой, как сообщается, погибли несколько человек», – говорится в статье. Стоит дополнить, что эта диверсионная группа была полностью уничтожена.

    После этого «гнев США лишил Кондратюка должности главы ГУР». Правда, через четыре года он ненадолго возглавил внешнюю разведку Украины. Обученных американцами кадров в Киеве не так уж и много, ими стараются не разбрасываться.

    После начала СВО Байден снял ограничения на работу ЦРУ на Украине: «Офицерам ЦРУ было разрешено оставаться на Украине во время нападения России. Им по-прежнему не разрешалось убивать россиян напрямую, но теперь они были уполномочены помогать Украине с информацией о целях».

    Сам Кондратюк, о котором американские СМИ отзываются не слишком лестно, сейчас дает интервью киевским СМИ, рассказывая о том, как он и Буданов эффективно сотрудничали с ЦРУ и другими американскими разведывательными структурами. А негативные аспекты – это все «российская пропаганда».

    Такие саморазоблачительные тексты в американских СМИ по нынешним временам большая редкость. Почти синхронное появление этих материалов в последние дни правления Джо Байдена может быть связано с попытками создать «героический» фон перед заседаниями Конгресса об очередном выделении Украине американской помощи. Можно встретить утечки о том, что тексты визировались непосредственно у руководства национальной разведки, лояльной Байдену.

    Если это так (а версия вполне правдоподобная), то эти публикации высветили не столько «помощь Украине», сколько совсем другой аспект этой истории, о котором в Вашингтоне не подумали заранее, инициируя прочное проникновение ЦРУ в Киев. Дело в том, что активность ЦРУ на Украине вплоть до практической постановки под свой контроль ГУР и внешней разведки не могла не остаться незамеченной в Москве.

    Первые признаки того, что американцы стали постепенно обживаться в Киеве, появились еще во времена президента Виктора Ющенко. Но после переворота 2014 года американцы зашли на Украину уже системно. Стали появляться пресловутые «передовые станции» недалеко от российской границы, информация с которых шла непосредственно в посольство США в Киеве и далее в ЦРУ. Увеличивалось количество американских инструкторов и советников. Устанавливались каналы связи и формировалась пирамида агентуры влияния. Это выглядело как один из шагов на пути к превращению Украины в передовой плацдарм США у границ России. Наряду с проникновением военным , экономическим, идеологическим.

    Сейчас даже The New York Times признает, что «партнерство ЦРУ с украинской разведкой было провокацией», на которую Москва в 2022 году жестко отреагировала. И действительно, столь масштабная и очень быстрая «колонизация» Украины американской разведкой представляла собой непосредственную угрозу национальной безопасности РФ.

    Помимо прочего, все эти факты, включая появление передовых станций ЦРУ у российских границ, наглядно демонстрировали, что будет дальше, если пустить это все на самотек. Войска НАТО и американские ракетные установки в Харькове и Сумах уже не казались фантазией.

    Скорость, с которой американские силовые структуры произрастали на украинском черноземе, выглядела угрожающе.

    Вряд ли действия ЦРУ были вызваны целью спровоцировать военные действия. Это была системная работа по порабощению удачно расположенной страны. И чего в Лэнгли не просчитывали, так это жестких ответных действий Москвы.

    Работа разведок далеко не всегда остается «вещью в себе», влияющей на политические процессы лишь опосредованно. Иногда даже неумелые, но системные действия разведки становятся характерным симптомом, демаскирующим общий замысел. ЦРУ перестаралось со своей активностью на Украине с 2014 года. Теперь они таким косвенным образом, с помощью утечек, объясняют свою роль в текущем кризисе – и тем самым косвенно признают свою вину. И даже не только для уходящего Байдена, сколько для пришедшего к власти Дональда Трампа.

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