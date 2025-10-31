Песков заявил о постоянном контакте Путина и Си Цзиньпина

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Песков сообщил о регулярной связи между Путиным и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин регулярно поддерживают связь, находятся в постоянном контакте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, передаст ли Путин послание Си Цзиньпину через Мишустина, заявил, что общение двух лидеров осуществляется либо напрямую, либо опосредованно через представителей.
Премьер-министр Михаил Мишустин совершит визит в Китай с 3 по 4 ноября. Рабочая программа включает встречи в Ханчжоу и Пекине. В Пекине Мишустина примет председатель КНР Си Цзиньпин.
Песков уточнил, что очередной разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином пока не запланирован.