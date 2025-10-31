Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Глава Минобороны Китая выразил надежду на отказ США от политики сдерживания
Пекин выразил ожидание, что Вашингтон реализует на практике свои заявления о недопустимости сдерживания КНР и незаинтересованности в конфликтах с Китаем, заявил глава министерства обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.
«Мы надеемся, что США переведут свои заявления о недопустимости сдерживать Китай и нежелании вступать в конфликт в конкретные действия и будут работать с КНР, чтобы привнести позитивную энергию в региональный и глобальный мир и безопасность», – заявил глава Минобороны КНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что действия Китая представляют угрозу региональной безопасности.
Лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали Дональду Трампу сильное международное единство.