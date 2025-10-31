Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

Шнуров заявил об отсутствии значимых творческих результатов у уехавших артистов

Tекст: Вера Басилая

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не видит выдающихся творческих результатов у артистов, покинувших Россию, передает ТАСС.

«Я, наверное, единственный человек, который вообще о них [покинувших РФ артистах] не думает. Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят», – заявил Шнуров.

Он отметил, что пока нет какого-то интересного культурного продукта от уехавших артистов.

«Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт – я посмотрю, пока этого нет», – заявил лидер группы «Ленинград».

Музыкант подчеркнул, что не поддерживает обсуждение ситуации с уехавшими артистами и не разделяет общественные дебаты по этому поводу. Он заметил, что сейчас общество разделилось на два лагеря: одни считают, что уехавшие совсем исчезли, другие – что они стали суперзвездами. По мнению Шнурова, такое разделение связано скорее с анекдотичной оценкой ситуации.

Шнуров добавил, что не считает себя сторонником какой-либо из позиций и предпочитает сосредотачиваться на собственных творческих планах. Он рассказал, что занят работой над альбомом, музыкой, концертами и новыми идеями, подчеркивая, что место жительства других артистов не имеет для него значения.

Сергей Шнуров поддержал решение суда об ограничении доступа подростков к пяти песням «Ленинграда» по причине их взрослого содержания.

Шнуров ранее считал инициативу о запрете мата в России бесполезной и был готов платить штрафы ради сохранения полной версии русского языка.

Артист и депутат Дмитрий Певцов призвал уехавших из России артистов не распространять негативные высказывания о стране и сосредоточиться на творчестве.