Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не наблюдает крупных творческих успехов среди артистов, покинувших Россию за последние годы.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не видит выдающихся творческих результатов у артистов, покинувших Россию, передает ТАСС.
«Я, наверное, единственный человек, который вообще о них [покинувших РФ артистах] не думает. Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят», – заявил Шнуров.
Он отметил, что пока нет какого-то интересного культурного продукта от уехавших артистов.
«Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт – я посмотрю, пока этого нет», – заявил лидер группы «Ленинград».
Музыкант подчеркнул, что не поддерживает обсуждение ситуации с уехавшими артистами и не разделяет общественные дебаты по этому поводу. Он заметил, что сейчас общество разделилось на два лагеря: одни считают, что уехавшие совсем исчезли, другие – что они стали суперзвездами. По мнению Шнурова, такое разделение связано скорее с анекдотичной оценкой ситуации.
Шнуров добавил, что не считает себя сторонником какой-либо из позиций и предпочитает сосредотачиваться на собственных творческих планах. Он рассказал, что занят работой над альбомом, музыкой, концертами и новыми идеями, подчеркивая, что место жительства других артистов не имеет для него значения.
Сергей Шнуров поддержал решение суда об ограничении доступа подростков к пяти песням «Ленинграда» по причине их взрослого содержания.
Шнуров ранее считал инициативу о запрете мата в России бесполезной и был готов платить штрафы ради сохранения полной версии русского языка.
Артист и депутат Дмитрий Певцов призвал уехавших из России артистов не распространять негативные высказывания о стране и сосредоточиться на творчестве.