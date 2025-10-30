Tекст: Валерия Городецкая

Дмитриев опубликовал основные тезисы своего выступления в Telegram-канале. Он отметил, что Россия не изолирована: торговый оборот с Китаем достиг 245 млрд долларов, с Индией – 69 млрд долларов, доля расчетов в долларах и евро сократилась до 18%, а количество операций в рублях и национальных валютах растет.

Он отметил, что экономика России демонстрирует устойчивость, показав рост 4% в прошлом году при уровне безработицы 2,2% и государственном долге 15% ВВП. Для сравнения, экономики Евросоюза и Британии выросли менее чем на 1%. Санкции, отметил он, лишь привели к увеличению нефтяных цен и подорожанию бензина в США, тогда как потери Европы оцениваются примерно в 1,3 трлн долларов.

Он подчеркнул, что партнерство с Саудовской Аравией особенно ценно: уже реализовано 70 совместных проектов с РФПИ, а соглашение ОПЕК+ стало фактором энергетической стабильности. Совместные инвестиции, наука, энергетика и инфраструктурные инициативы, в том числе обсуждаемый тоннель Россия–Аляска, по его словам, открывают новые горизонты сотрудничества.

В числе стратегических направлений развития он назвал туризм, энергетику и технологии, подчеркнув, что Саудовская Аравия и страны региона рассматриваются как стратегические партнеры. Изоляционизм и санкции, по его словам, не работают, а суверенные фонды, такие как РФПИ, становятся ключевым инструментом устойчивого развития. «Мы предлагали использовать естественные технологии, такие как Спутник V, и были правы в предупреждениях об ограниченности mRNA», – напомнил Дмитриев.

Развитие искусственного интеллекта также остается в центре внимания России: Дмитриев выразил уверенность, что российский энергетический потенциал станет фундаментом для глобальной инфраструктуры ИИ и отметил развитие совместных проектов с Китаем в данной сфере.