    На «незамедлительные» ядерные испытания у США нет ресурсов
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Набиуллина: Россияне воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    В Карелии создали народные дружины для помощи охраны границы с Финляндией
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе
    Рейтинг Макрона упал до 11%
    Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
    В Германии трех немцев с российским гражданством осудили за «работу на Россию»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 17:46 • Новости дня

    ВС России расширили контроль в Димитрове

    Tекст: Ольга Иванова

    В Минобороны РФ заявили, что войска продолжают расширять зону контроля на красноармейском направлении в Димитрове, усиливая давление на ВСУ.

    Российские войска расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении, передает ТАСС.

    По заявлению Минобороны, «подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении специальной военной операции». Военное ведомство также продемонстрировало видеозапись из этого района.

    Военнослужащие российской группировки продолжают освобождать административные объекты в городе, улучшая собственное тактическое положение. В сообщении Минобороны подчеркивается, что за счет поэтапного расширения контроля бойцы продвигаются по городу, освобождая дом за домом, улицу за улицей, что играет важную роль для наступления на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов сообщил об операции ВС России по освобождению Новопавловки. Российские войска в результате этих действий разорвали оборонительную линию ВСУ в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград).

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    30 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили об издевательствах, применении электрического стула, избиениях и смертях от травли собаками в украинских тюрьмах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о применении к ним пыток, передает РИА «Новости». Мирошник сообщил: «я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти».

    Мирошник также сообщил, что военнослужащие рассказывают о существовании на Украине множества тайных тюрем, расположенных вдоль линии соприкосновения. По его словам, многие пленные попадают туда с контузиями и тяжелыми ранениями, а условия содержания там крайне жестокие.

    В подобных местах, отметил Мирошник, пленных подвешивают за ноги, избивают дубинами и заставляют работать до изнеможения. «Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток», – добавил дипломат.

    По его данным, почти все освобожденные военные рассказывают о пытках и издевательствах. Особенно тяжело, по его словам, приходится тем, кто попадает в так называемые тюрьмы украинских радикальных формирований, запрещенных в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что на Украине новобранцев ВСУ расстреливают за попытку бегства. Дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил её отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    29 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА

    Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью, а один – над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

    В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.

    В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.

    30 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий освободили Садовое в Харьковской области, а группировка «Восток» – Красногорское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» yанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кучеровки, Ковшаровки, Куриловки Харьковской области, Красного Лимана и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Купянске Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.

    За последнрие сутки были пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через Оскол в районе Садового.

    Подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника Петропавловки и Куриловки в Харьковской области.

    В районе юго-восточной окраины Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, однако троих боевиков удалось вывести в безопасное место, отчитались в Минобороны.

    За прошедшие сутки в районе Купянска были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника за минувшие сутки составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Красногорское в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Даниловки, Нечаевки Днепропетровской области, Веселого, Сладкого, Нового и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, бронемашину, американское 155-мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Павловки, Андреевки и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчансом и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Платоновки, Северска, Закотного, Дроновки и Петровского ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоподгородного, Лозового, Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевки и Белицкого ДНР.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжается зачистка от боевиков территории Гнатовки, отчитались в Минобороны.

    Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

    За последние сутки в этом районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, бронемашина и два пикапа.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    За день до этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    29 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

    Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске

    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского
    @ Anatolii Stepanov/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда придерживалась принципов гуманизма в рамках СВО. Москва часто предлагает Киеву вывести собственных военных из окружения, но чрезмерная гордость украинского руководства приводит к гибели многих солдат, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин высказался за допуск журналистов к окруженным в Купянске и Красноармейске частям ВСУ.

    «Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

    «Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

    «Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

    Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    30 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС

    Гросси заявил о продолжении работы по восстановлению энергоснабжения ЗАЭС

    Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне серьезной, работа по восстановлению энергоснабжения продолжается, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    «Ситуация продолжает быть очень, очень серьезной», – приводит слова Гросси РИА «Новости».

    Он сообщил о продолжающихся работах по восстановлению линии электропередачи «Ферросплавная-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС произошло 23 сентября из-за огневого воздействия со стороны украинских сил,  была повреждена линия «Днепровская». Станция работала на резервных дизель-генераторах. Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена еще 7 мая.

    МАГАТЭ координирует действия с обеими сторонами по ремонту линии. Ремонт линии электроснабжения станции провели в интенсивном режиме.

    29 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ в Купянске и Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложной ситуацию в Купянске и в Красноармейске.

    Владимир Зеленский признал, что обстановка в Купянске и Красноармейске остается сложной, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте обсуждалась им с главнокомандующим и начальником генерального штаба.

    «Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском) направлении. Ситуация в Купянске остается непростой», – заявил Зеленский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная и военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    30 октября 2025, 03:43 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он проинформировал о том, что ПВО сбила еще два дрона. Затем поступила информация об уничтожении еще пары БПЛА. Таким образом, число сбитых БПЛА выросло до шести.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, был уничтожен силами противовоздушной обороны.

    30 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    Депутат Рады опубликовал пункты обсуждаемого Украиной и ЕС плана урегулирования

    Депутат Рады Гончаренко опубликовал пункты обсуждаемого с ЕС плана урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) опубликовал полный текст обсуждаемого Украиной и странами Европы соглашения о мирном урегулировании конфликта.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о публикации 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ состоит из двух фаз: сначала прекращение огня, затем переговоры.

    В предложениях плана значится, что о завершении конфликта должно быть объявлено в течение суток после принятия соглашения.

    Также в документе предусмотрено создание «Совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа. На этапе переговоров стороны должны согласовать линию соприкосновения, а также создать зоны безопасности, мониторинг в которых будет осуществлять «многонациональная гражданская миссия».

    План подразумевает запуск прямого диалога между Россией и Украиной для «усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий». Гончаренко отметил, что в тексте содержатся также положения о гарантиях безопасности, однако детали этих мер пока не разглашаются.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства и Украина разрабатывают 12-пунктовый план мирного урегулирования по нынешней линии фронта. Контроль за реализацией соглашения отводится совету, который возглавит Дональд Трамп.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине похожи на попытки выиграть время.

    В МИД отметили, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза по возможному прекращению огня на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.

    30 октября 2025, 05:56 • Новости дня
    Депутат Рады Кучеренко заявил о «позорных» потерях тепла в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Потери тепла в коммунальных сетях Киева существенно превысили показатели других крупных городов, достигнув уровня 27%, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

    Кучеренко сообщил об этом со ссылкой на данные «Киевтеплоэнерго». «Это катастрофа, это позор«, – приводит его слова ТАСС.

    По информации депутата, в других городах Украины уровень потерь значительно ниже. В Черкассах и Житомире этот показатель находится на уровне 10-11%. Кучеренко назвал ситуацию в Киеве «управленческой катастрофой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов. С конца лета украинские СМИ делают тревожные прогнозы по поводу готовности Украины к зиме.

    30 октября 2025, 05:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готовит новые санкции против России, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что в ближайшее время будут введены санкции «против целей в российском военном производстве», передает РИА «Новости».

    Кроме того, он сообщил о намерении Киева «синхронизировать 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции». Зеленский отметил, что отдельные санкции окажутся направлены на СМИ.

    Украинские ограничения обычно включают блокировку активов на Украине, лишение наград и запрет торговых соглашений, а также прекращение культурных и научных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о введении новых санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций против России.

    30 октября 2025, 13:07 • Новости дня
    Боевики 63-й бригады ВСУ казнили мирных жителей Красного Лимана в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины устроили расправы над мирными жителями Красного Лимана, о чем свидетельствует радиоперехват, попавший в распоряжение российских силовиков.

    Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».

    Российские силовые структуры предоставили агентству аудиозапись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры украинских военных. По данным силовиков, эта бригада дислоцируется в Красном Лимане и занимается террором мирного населения.

    В записи слышно, как подчиненный докладывает командиру о замеченном гражданском. Командир приказывает связать жителя, положить на пол, приставить автомат к его голове и допросить. В другом эпизоде тот же командир дает приказ расстрелять мужчину, находящегося на одном из постов.

    Российские силовые структуры отмечают: «Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху – со стороны командования бригады».

    Ранее в октябре, по информации силовиков, командование 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ было выведено из Красного Лимана в тыловые районы после того, как киевские власти пришли к выводу, что город не удастся удержать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ужесточили издевательства над жителями села Серебрянка в ходе отступления.

    В телефонах украинских военнопленных обнаружили видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным.

    30 октября 2025, 03:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, был уничтожен средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    На месте падения дрона находятся сотрудники экстренных служб, говорится в сообщении в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду силы ПВО сбили шесть беспилотников в небе над Московским регионом. Четыре из этих беспилотников летели в сторону Москвы.

    30 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ивано-Франковской области зафиксированы новые взрывы, которые были слышны не только в областном центре, но и в районе города Бурштын, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций региона, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    На западе Украины в Ивано-Франковской области вновь зафиксированы взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Как уточняет источник, громкие звуки раздались в областном центре Ивано-Франковске, а также в районе города Бурштына, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций региона.

    По информации украинских медиа, в данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Кроме Ивано-Франковской области, сообщения о взрывах поступали и из Днепропетровской, а также Хмельницкой областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы. В Ивано-Франковской области также произошли взрывы. В украинском городе Днепр также раздались взрывы.

