В России заочно осудили норвежскую наемницу ВСУ
Верховный суд ДНР заочно признал гражданку Норвегии Сандру Эйру, участвовавшую в интернациональном легионе на стороне киевского режима, виновной в наемничестве, сообщили в прокуратуре республики.
Эйру заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима и объявили в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В приговоре отмечается, что она признана виновной за участие наемницей в вооруженном конфликте на Украине.
В феврале 2022 года Эйра вступила в интернациональный легион на Украине и до лета 2025 года принимала участие в боевых действиях на стороне киевского режима на территории ДНР. За свои действия она получила вознаграждение более 2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что датская наемница ВСУ Аннабель Йоргенсен получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область. Ее заочно приговорили в России к 26 годам общего режима.
Через некоторое время в апелляционный военный суд поступила жалоба на заочный приговор Йоргенсен.