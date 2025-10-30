В России заочно осудили норвежскую наемницу ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Эйру заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима и объявили в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В приговоре отмечается, что она признана виновной за участие наемницей в вооруженном конфликте на Украине.

В феврале 2022 года Эйра вступила в интернациональный легион на Украине и до лета 2025 года принимала участие в боевых действиях на стороне киевского режима на территории ДНР. За свои действия она получила вознаграждение более 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что датская наемница ВСУ Аннабель Йоргенсен получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область. Ее заочно приговорили в России к 26 годам общего режима.

Через некоторое время в апелляционный военный суд поступила жалоба на заочный приговор Йоргенсен.