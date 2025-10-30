Роспотребнадзор взял на контроль новый коронавирус у летучих мышей в Бразилии

Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.3 комментария
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новом коронавирусе у летучих мышей
В Бразилии у насекомоядных летучих мышей выявили новый коронавирус BRZ batCoV, характеризующийся особенностями, ранее не встречавшимися у вирусов на американском континенте, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о новом коронавирусе у летучих мышей в Бразилии, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Бразильские ученые обнаружили новый коронавирус BRZ batCoV у небольшого вида насекомоядных летучих мышей. По итогам генетического анализа установлено, что этот вирус относится к роду бета-коронавирусов, куда входят и возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS и атипичной пневмонии.
Исследователи подчеркивают: «На данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет». Тем не менее, в BRZ batCoV обнаружен короткий участок шипового белка, способный расщепляться ферментами человека и животных. Такая особенность может облегчить проникновение вируса в клетки.
Это генетическое отличие ранее не выявлялось у коронавирусов летучих мышей на американском континенте, что позволяет предположить его независимое возникновение у популяций Южной Америки. Эксперты считают риск передачи BRZ batCoV человеку низким.
Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за ситуацией и изучать новый вирус, отмечая важность дальнейшего мониторинга для защиты здоровья населения. По словам ведомства, ситуация полностью под контролем российских эпидемиологов.
Ранее Роспотребнадзор опроверг появление горячей линии из-за нового штамма коронавируса.
Эксперты отмечали, что геновариант коронавируса «стратус» отличается повышенной заразностью, однако масштабной пандемии не ожидается.
В Роспотребнадзоре объяснили, как распознать «стратус» и отличить его от гриппа.