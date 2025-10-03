Датская разведка не увидела угрозы нападения со стороны России

Путин назвал страны, которые помогали установить справедливый мир на Украине

Путин перечислил государства, помогавшие урегулировать конфликт на Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин перечислил страны, которые, по его словам, способствовали установлению справедливого мира на Украине, сообщается на сайте Кремля. Он выделил Китай, Индию, Бразилию, ЮАР как партнеров-основателей БРИКС, а также Белоруссию и Северную Корею.

«Для других стран эта ситуация, в данном случае на Украине, – это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – заявил президент России.

«Вот и «лезли» к нам на порог с натовской инфраструктурой, безучастно годами взирали на трагедию Донбасса, на геноцид по сути и уничтожение русских людей на наших же исконных, исторических территориях, которое началось с 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине», – добавил президент.

Путин отдельно упомянул страны арабского и исламского мира, назвав Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Иран. По его словам, эти государства не занимали однозначную сторону, а реально стремились помочь в разрешении ситуации.

«Контрастом такому поведению, которое демонстрируют Европа и до недавнего времени Соединенные Штаты при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации. Это наши партнеры – основатели БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Это Белоруссия, это и, кстати говоря, Северная Корея. Это наши друзья в арабском, исламском мире в целом, прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Турция, Иран. Сербия, Венгрия, Словакия в Европе. И многие другие страны, африканские и латиноамериканские», – отметил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.



