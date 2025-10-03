У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.0 комментариев
AP: Путин предупредил Трампа об ухудшении отношений из-за поставок Украине дальнобойных ракет
Президент России Владимир Путин предупредил, что поставка США ракет большой дальности на Украину приведет к резкому обострению отношений между Москвой и Вашингтоном, но не изменит ситуацию на фронте, сообщает Associated Press.
По его словам, передача крылатых ракет Tomahawk станет новым этапом эскалации, но не изменит баланс сил на поле боя, где российская армия, по его утверждению, продолжает продвигаться.
Издание указывает, что Путин отметил, что российские ПВО быстро адаптируются к новым угрозам, а сама передача ракет нанесет ущерб, но не переломит ход боевых действий.
«Мы воюем против всего блока НАТО и продолжаем наступать. Мы уверены в себе, и если мы бумажный тигр, то кто тогда НАТО?» – заявил Путин.
Путин также положительно оценил усилия Дональда Трампа по поиску путей урегулирования конфликта на Украине и назвал их августовский саммит в Аляске продуктивным. Он подтвердил готовность продлить действие договора СНВ на год после его истечения в феврале и добавил, что Россия уверена в своем ядерном потенциале.
Российский лидер предупредил Запад против попыток задерживать танкеры с российской нефтью, сравнив такие действия с пиратством и пригрозив жестким ответом, что может дестабилизировать мировой рынок нефти. Он резко раскритиковал западные обвинения в адрес России по поводу пролетов дронов и вторжений в воздушное пространство стран НАТО, назвав их провокациями.
Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка, назвав это тяжким преступлением и проявлением глубокого раскола в американском обществе, а также отметил Михаэла Глосса, погибшего на Украине в составе российской армии, наградив его медалью.
Ранее политолог Алексей Чеснаков заявил, что Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя.
Президент России подчеркнул стремление к полноформатному восстановлению отношений с США.
