Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.
Путин встретился с губернатором Камчатки Солодовым
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
Встреча прошла на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».
Также Путин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.