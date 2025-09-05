Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин встретился с губернатором Приморья Кожемяко
Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.
Путин принял губернатора региона во Владивостоке по окончании пленарного заседания ВЭФ, передает РИА «Новости».
В конце августа президент проводил встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, в ходе встречи глава государства обратил внимание руководителя региона на снижение объемов строительства и производства сельхозпродукции в области.
До этого Путин встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным.