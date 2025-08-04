Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой ДНР Пушилиным
Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В графике на понедельник у Путина запланирован доклад главы ДНР Пушилина, сказал Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что работа с новыми регионами – приоритет для главы государства.
Он добавил, что у президента 4 августа в графике значатся рабочие встречи и внутренние совещания.
«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», – заключил Песков.
Ранее президент Владимир Путин встречался губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.