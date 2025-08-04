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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 12:51 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой ДНР Пушилиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В графике на понедельник у Путина запланирован доклад главы ДНР Пушилина, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что работа с новыми регионами – приоритет для главы государства.

    Он добавил, что у президента 4 августа в графике значатся рабочие встречи и внутренние совещания.

    «Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор», – заключил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин встречался губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада остановить наступление России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, западные государства, еще недавно настаивавшие на необходимости нанести России поражение, теперь всеми средствами, включая обещания, угрозы и поставки вооружения, пытаются затормозить продвижение российских войск, передает ТАСС.

    «Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – заявил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области. Также сообщалось, что Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

    В июне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях.

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    1 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой народной республики, возвращает свое, а не захватывает чужое, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что киевские власти не понимают, насколько успешно действуют Вооруженные силы России, передает ТАСС. Лукашенко сказал, что российские силы «отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», однако Путин заявил, что речь идет именно о возвращении своих территорий.

    «Вернут, – поправил Путин. – Это – наше».

    Путин отметил, что Россия выступает за установление долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. По его словам, при урегулировании должны быть обязательно затронуты гуманитарные вопросы, связанные с русским языком и независимым развитием православной, христианской церкви на Украине.

    Ранее Путин заявил, что вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда.

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    1 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об унижении Украины Западом при попытке Киева вернуть часть суверенитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти попытались вернуть стране часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП, но не преуспели и только опозорились.

    «Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его словам, лучше бы руководство Украины вообще не предпринимало подобных шагов. Путин подчеркнул, что сама идея о возвращении суверенитета является правильной, однако действия Киева лишь привели к унижению.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, ограничивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    1 августа 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме
    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали встречу на острове Валаам.

    Президенты России и Белоруссии проводят неформальную встречу на острове Валаам, передает ТАСС.

    Как сообщается, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи традиционно молятся о русских воинах, погибших в разные времена.

    Президенты приняли участие в кратком молебне, который состоялся в их присутствии. После церемонии Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на территории монастыря.

    Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам совместно уже не первый год, отмечая важность духовных традиций в отношениях двух стран.

    Ранее Лукашенко прилетел в Петербург и отправился на Валаам для встречи с Путиным.

    Пресс-служба Лукашенко ранее информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

    В прошлом году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

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    1 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной
    Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил о готовности Москвы к ожиданию начала переговорного процесса, если Киев считает, что сейчас не время для диалога, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, если украинское руководство решает, что необходима пауза, Россия готова к такому развитию событий.

    «Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», – сказал Путин, прокомментировав заявление Владимира Зеленского о нецелесообразности переговоров до смены власти в России.

    Путин также отметил, что разочарования в переговорах, как правило, связаны с завышенными ожиданиями. Он подчеркнул, что для достижения мирного решения требуется спокойный и обстоятельный диалог за закрытыми дверями, а не публичные обсуждения. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования – они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», – пояснил президент России.

    Кроме того, Путин заявил, что переговоры всегда востребованы и всегда важны. «Особенно, если это стремление к миру», – подчеркнул президент.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Вопрос по позициям «Орешника» в Белоруссии закроют до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года, заявил президент Владимир Путин в пятницу.

    «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций. И сейчас ведется работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии уже создали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    До этого указывалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года. Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    1 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости долгосрочного мира между Россией и Украиной

    Путин: России необходим долгосрочный мир между Россией и Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул: «Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир. На хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность одних стран, и, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить о европейской безопасности в целом», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

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    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

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    3 августа 2025, 00:34 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.

    В поздравлении с Днем железнодорожника Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что праздник «объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог», обеспечивающая развитие России.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны железнодорожники демонстрировали «неизменное мужество и стойкость», приближая Победу «вместе со всей страной».

    «Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами», – сказал Путин, отметив, что сейчас железнодорожники обеспечивают снабжение Вооруженных сил России.

    Он подчеркнул, что стараниями железнодорожников «железные дороги России работают четко и слаженно» от западных границ России и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана.

    Путин отметил активное внедрение инноваций и цифровых решений в данной сфере, указал на рост «скорости, качества и удобства». Он отметил, что работа железных дорог зависит от действий «сотен тысяч людей».

    «Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу», – сказал он, отметив, что «на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда».

    Российские власти продолжат предпринимать меры, позволяющие железнодорожникам выполнять поставленные цели, сказал Путин. По его словам, железнодорожники вносят «свой весомый вклад в развитие страны», являются «частью большой команды созидателей и защитников России». Он пожелал им «успехов и новых, больших свершений».

    Напомним, в России 3 августа, в первое воскресенье месяца, отмечают День железнодорожника.

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    2 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трампа спросили, планирует ли он поговорить с Путиным до истечения десятидневного ультиматума, передает РИА «Новости».

    «Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отверг ультиматумы Трампа. Он заявил, что итогом переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Ранее Трамп заявлял, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

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      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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