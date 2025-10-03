Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» предостерег западные страны от попыток «разозлить дремлющего медведя», считает политолог Алексей Чеснаков.

В своем Telegram-канале он отметил, что многие тезисы российского лидера прозвучали впервые и позволяют более четко сформулировать позицию России по отношению к Западу, прежде всего к Европе.

Путин подчеркнул, что Россия не стремится к прямой конфронтации с европейскими странами. Однако он предупредил: «Если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными». В своей метафоре президент напомнил, что медведи особенно опасны, если потревожить их зимой.

Чеснаков отметил, что этот сигнал вряд ли повлияет на основную часть европейской элиты, которая предпочитает нагнетать истерию и видеть в России угрозу.

«Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – отметил Чеснаков.

В то же время аналитик считает, что предупреждение Путина может быть услышано теми, кто действительно принимает решения в Европе.

«Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – подытожил Чеснаков.

Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы. Путин заявил, что любой, кто захочет бросить вызов России в военной сфере, может попробовать свои силы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, в том числе на Украине.