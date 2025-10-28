  • Новость часаЛавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»
    Как украинцам навязывали русофобию
    Второй МС-21 с двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»
    Юшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    Дробницкий назвал цели Маска при создании конкурента «Википедии»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    28 октября 2025, 14:25 • Новости дня

    Путин отметил проблему второй смены в школах ЯНАО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым указал, что «25% школьников ходят во вторую смену».

    Он обратил внимание Артюхова на необходимость решения этой проблемы, передает РИА «Новости».

    Губернатор подтвердил, что ситуация сохраняется, и доложил главе государства о мерах, которые принимаются в регионе. По его словам, в ближайшее время в ЯНАО планируется построить восемь новых школ, а также провести капитальный ремонт еще шести учебных заведений.

    Напомним, Путин начал встречу с главой Ямала с вопроса о климате.

    Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой ЯНАО Артюховым.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Комментарии (19)
    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    Комментарии (3)
    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 17:33 • Новости дня
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области.

    Как передает РИА Новости, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, проанализировав первичные данные, выявили ряд характеристик, которые не укладываются в стандартные схемы. По предварительным расчетам, скорость объекта составляла приблизительно 20 км/с, что с высокой долей вероятности указывает на его астероидную природу. Однако дальнейший анализ выявил противоречия.

    «Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», – констатировали в лаборатории.

    Ключевой аномалией стала исключительная продолжительность видимости явления, которая составила около 25 секунд. Подобная «долгоиграемость» нетипична для природных тел, которые обычно сгорают в атмосфере гораздо быстрее, но вполне характерна для фрагментов космического мусора – отработавших спутников или ступеней ракет. Еще одним аргументом в пользу искусственного происхождения стала наблюдаемая интенсивная фрагментация, когда объект рассыпался на части, что свойственно конструкциям, созданным человеком.

    Для более точного построения траектории ученые использовали видеозапись, сделанную в городе Жуковском, где в кадр, помимо самого болида, попали звезды Вега и Денеб, выступающие в роли астрономических ориентиров. Усредненные расчеты показали, что тело двигалось на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 км к северу от Москвы.

    Исследователи также обратили внимание на географию поступивших сообщений. Несмотря на то, что расчетный путь пролегал над такими городами, как Вологда и Череповец, основной массив наблюдений поступил из столицы и ее окрестностей. Кроме того, практически отсутствуют свидетельства от наблюдателей, которые находились бы прямо под траекторией (в зените), что также вызывает вопросы.

    В качестве гипотезы, объясняющей эти нестыковки, ученые рассматривают сценарий, при котором объект мог двигаться на значительно большей высоте – 400-500 км. В таком случае, чтобы объяснить наблюдаемую картину, ему потребовалось бы обладать экстремально высокой скоростью. На данный момент происхождение и природа космического гостя остаются загадкой, требующей дальнейшего тщательного изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. НАСА подтвердило, что у Земли теперь две луны и это продлится как минимум до 2083 года. Астрономы проинформировали, что комета C/2025 A6 Lemmon в третьей декаде октября приблизится к Земле на 89 млн километров.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 17:18 • Новости дня
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красноярский каток предложил пострадавшему ребенку и его семье компенсацию в размере 300 рублей после того, как из-за падения фан-барьера девочка осталась без двух постоянных зубов и получила шрам на лице.

    Инцидент произошел, когда в результате удара другого посетителя о плохо закрепленный фан-барьер металлическая конструкция упала и травмировала девочку, передает Ura.Ru. Ребенок получил сильный разрыв губы и выбиты два передних постоянных зуба, которые пришлось восстанавливать в частной стоматологии. Сумма затрат на лечение составила 27,2 тыс. рублей, а на лице остался шрам, который еще предстоит лечить.

    По совету администрации парка, где находится каток, мать направила заявление на выплату компенсации в страховую компанию «Югория». Однако компания оценила ущерб только в 300 рублей. Не согласившись, женщина обратилась в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.

    По итогам судебного разбирательства с администрации ледового катка взыскали 190,8 тыс. рублей. В сумму вошли расходы на стоматологические услуги, компенсация морального вреда, а также штраф, назначенный по итогам иска.

    Ранее семья из России потребовала компенсации после удара током в Турции.

    Комментарии (16)
    27 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин занимает первое место по популярности среди мировых лидеров, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью телеканалу RTVI Карлсон отметил, что  глава российского государства значительно опережает других лидеров по уровню поддержки в разных странах, передает ТАСС.

    «Он самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», – заявил Карлсон. Журналист отметил, что, находясь в Канаде, Западной Европе, других англоязычных странах, на Ближнем Востоке или в Азии, невозможно встретить человека, который бы негативно относился к Путину. Он назвал российского президента своего рода «всемирной знаменитостью».

    Карлсон уверен, что секрет популярности Путина заключается в том, что «он во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных», отметив, что западные руководители зачастую действуют наоборот.

    Ранее Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (7)
    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    Комментарии (6)
    27 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    Открывая встречу, Путин обратился к северокорейской делегации с просьбой передать Ким Чен Ыну личные пожелания, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – сказал российский лидер.

    Ранее в послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    В июне президент России посетил КНДР.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 20:02 • Новости дня
    Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская футбольная федерация подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года, пишет Daily Mail.

    По информации Daily Mail, причиной подачи заявки стали опасения, что стадионы в Италии, которая также претендует на турнир, не будут готовы принять соревнование, передает ТАСС.

    С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, действует запрет на проведение официальных турниров на территории России.

    В 2023 году на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) президент организации Александер Чеферин объявил, что чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции.

    Комментарии (12)
    27 октября 2025, 17:41 • Новости дня
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров выбрал себе новый титул и объявил, что полностью восстановил здоровье после падения на сцене.

    Артист заявил, что считает себя трубадуром любви, передает «Московский комсомолец».

    Киркоров признался, что вдохновлен новым титулом и уже оправился от недомоганий. «Доктор меня восстановил», – подчеркнул он.

    Ранее Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога. Он назвал себя «фениксом».

    В августе Киркоров упал во время выступления на сцене «Новой волны» в Казани.

    Комментарии (14)
    27 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил, что российскую нефть невозможно исключить с мирового рынка.

    «Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», – сказал он в интервью телеканалу М1, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, принятие уже 19-го по счету пакета санкций со стороны Европейского союза свидетельствует о неудаче предыдущих попыток.

    Орбан также добавил, что результаты подобных шагов показывают: некоторые задачи можно решать политическими инструментами вопреки экономической логике, однако существуют сферы, где такие методы бесполезны.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 23:54 • Новости дня
    Средствами ПВО над регионами России уничтожены более 20 дронов за три часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО за три вечерних часа понедельника уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов сбили над территорией Брянской области, четыре БПЛА уничтожили над Тульской областью, три беспилотника сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, еще два дрона уничтожены над Орловской областью.

    Напомним, около 22.30 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, уничтоженных средствами ПВО на подлете к столице.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили  массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 19:09 • Новости дня
    Росфинмониторинг включил юриста Монтян в список экстремистов

    Росфинмониторинг включил юриста Татьяну Монтян в список экстремистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Юрист Татьяна Монтян официально включена в перечень террористов и экстремистов, что подтверждается реестром на сайте Росфинмониторинга.

    Татьяна Монтян была занесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Соответствующее решение подтверждается публикацией в реестре Росфинмониторинга.

    В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР».

    Присвоение подобного статуса предполагает блокировку финансовых операций в России и ужесточение контроля за любыми транзакциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине готовят суд над Татьяной Монтян по обвинениям в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

    Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт* в реестр террористов и экстремистов.

    Денис Капустин и Кирилл Канахин, заочно осужденные на пожизненный срок за экстремизм, имеют в России крупные долги по налогам, кредитам и коммунальным платежам, часть которых взыскивается принудительно.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало удары «Искандера» и Су-34 по ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщается в Telegram-канале ведомства. При авиационных атаках применялись фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    В июне Минобороны показало видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщил концертный директор Илья Новиков.

    Дата и время прощания с актером будут объявлены дополнительно, передает ТАСС.

    Попов известен ролями в сериале «Полицейский с Рублевки», фильмах «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Папу маме заверни» и других.

    В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    Комментарии (2)
    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

  • О газете
