Британец сводил четырех детей в «Макдональдс» сразу после убийства их родителей
Житель Британии убил двух супругов и отвез четырех детей погибших в «Макдональдс» и кафе, а затем сдался полиции, сообщают британские СМИ.
Обвиняемому 67 лет, это Дерек Мартин, его признали виновным в убийстве супругов Хлои и Джоша Башфорд в их доме в Ньюхейвене в Восточном Суссексе, пишет Independent.
Само убийство произошло в июне 2023 года.
Мартин был ранее женат на матери Хлои. Сразу после совершения преступления он забрал четырех детей убитых из школы, а затем отвез их в кафе Costa Coffee и в ресторан «Макдоналдс». Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
После этого, вернув детей в дом их бабушки в Брайтоне, Мартин самостоятельно пришел в отделение полиции. Там он заявил правоохранителям, что убил двух человек.
В настоящий момент Мартин заключен под стражу. Приговор вынесут 6 ноября.
