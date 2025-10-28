Британец сводил четырех детей в «Макдональдс» сразу после убийства их родителей

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемому 67 лет, это Дерек Мартин, его признали виновным в убийстве супругов Хлои и Джоша Башфорд в их доме в Ньюхейвене в Восточном Суссексе, пишет Independent.

Само убийство произошло в июне 2023 года.

Мартин был ранее женат на матери Хлои. Сразу после совершения преступления он забрал четырех детей убитых из школы, а затем отвез их в кафе Costa Coffee и в ресторан «Макдоналдс». Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После этого, вернув детей в дом их бабушки в Брайтоне, Мартин самостоятельно пришел в отделение полиции. Там он заявил правоохранителям, что убил двух человек.

В настоящий момент Мартин заключен под стражу. Приговор вынесут 6 ноября.

Напомним, в Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей, через некоторое время его арестовали.