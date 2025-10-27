Суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на футболиста и бизнесмена

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, изоляция Мирошина, Павлова, Худайкулова и Яковлева продлится до 25 декабря. Решение огласила судья Наталья Рябова в пятницу.

Фигуранты дела подозреваются в нападении на игрока футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня, совершенных на Крестовском острове в Петербурге. Следователь на заседании ходатайствовал о заключении под стражу всех четверых обвиняемых.

Суд полностью поддержал позицию следствия и удовлетворил его просьбу, определив срок в два месяца для предварительного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала пятого подозреваемого по уголовным делам о нападении на футболиста и похищении бизнесмена.

Генеральный директор компании «Физика Девелопмент» Сергей Селегеня стал жертвой похищения, его силой посадили в автомобиль и потребовали 10 млн рублей, угрожая пистолетом. Подозреваемые в похищении футболиста «Зенита» получили указания от человека с ником «Сатанист» через Telegram.