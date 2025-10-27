Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.3 комментария
Немецкая оборонная компания Hensoldt объявила об открытии офиса на Украине
Германская компания Hensoldt сообщила о намерении открыть собственное представительство в Киеве в течение ближайших недель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на главу компании Оливера Дерре.
Немецкая оборонная компания Hensoldt планирует открыть представительство на Украине в течение ближайших недель, передает ТАСС.
Газета Handelsblatt сообщает, что глава компании Оливер Дерре сопровождал министра экономики Германии Катарину Райхе во время ее визита на Украину на прошлых выходных.
В беседе с Handelsblatt Дерре подчеркнул, что офис компании будет располагаться в Киеве и начнет работу в ближайшие недели. Он также сообщил, что Hensoldt делает ставку на расширение своих производственных мощностей в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с целью увеличить их до двадцати раз в течение нескольких лет.
По словам Дерре, создание собственных технологий и производств на Украине рассматривается как ключевой этап для реализации этих планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии показали явный коммерческий интерес к поставкам вооружения на Украину.
Акции оборонных компаний Германии выросли на фоне решения Берлина об увеличении поддержки украинской армии.
Между тем Центральный банк России поддержал ограничение торговли ценными бумагами компаний оборонно-промышленного комплекса недружественных стран.