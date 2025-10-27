Немецкая оборонная компания Hensoldt объявила об открытии офиса на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкая оборонная компания Hensoldt планирует открыть представительство на Украине в течение ближайших недель, передает ТАСС.

Газета Handelsblatt сообщает, что глава компании Оливер Дерре сопровождал министра экономики Германии Катарину Райхе во время ее визита на Украину на прошлых выходных.

В беседе с Handelsblatt Дерре подчеркнул, что офис компании будет располагаться в Киеве и начнет работу в ближайшие недели. Он также сообщил, что Hensoldt делает ставку на расширение своих производственных мощностей в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с целью увеличить их до двадцати раз в течение нескольких лет.

По словам Дерре, создание собственных технологий и производств на Украине рассматривается как ключевой этап для реализации этих планов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии показали явный коммерческий интерес к поставкам вооружения на Украину.

Акции оборонных компаний Германии выросли на фоне решения Берлина об увеличении поддержки украинской армии.

Между тем Центральный банк России поддержал ограничение торговли ценными бумагами компаний оборонно-промышленного комплекса недружественных стран.