    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай
    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР
    Эксперт: Удары ВСУ по плотине в Белгородской области лишены смысла
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Рубио заявил о готовности США поддерживать Тайвань
    В МВД заявили о выдворении из России участников драки в ЖК «Прокшино»
    Журналист высмеял постановочную встречу Зеленского со Стармером
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Депутат объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    26 октября 2025, 02:12 • Новости дня

    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации США, сообщают информационные агентства.

    Встречи прошли 24 и 25 октября. 26 октября ожидается продолжение переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США во время визита.

    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и прежде вводили санкции против нефтяных компаний России. Так, под ограничениями уже «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Они продолжают добывать и экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек. То же будет и с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Напомним, рестрикции введены впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    «Дональд Трамп и ранее пытался давить на нефтяную отрасль России, но использовал для этого импортные пошлины на товары из стран-покупателей ресурсов», – напомнил отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причем, администрация США принимала меры преимущественно в отношении Индии и делала это не потому, что российская нефть мешала им на индийском рынке, а из-за желания Штатов заставить Нью-Дели подписать невыгодное торговое американо-индийское соглашение. Энергоресурсы были лишь аргументом для тарифов», – добавил собеседник.

    Он отметил, что Вашингтон вводит рестрикции против нефтяных компаний России не в первый раз. Ранее под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». «Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», – уточнил Юшков.

    По его словам, американские санкции, как правило, обходятся путем создания длинной цепочки посредников как при продаже ресурсов, так и при получении оплаты за них. «В результате снижается доходность, но не радикально. Я думаю, то же будет с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом». Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», – пояснил специалист.

    Юшков указал на синхронизацию рестрикций США и очередного пакета санкций ЕС – меры были озвучены фактически одновременно. При этом содержание различается. «Евросоюз ввел ограничения в отношении СПГ. Брюссель, который взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов, расчищает рынок сбыта для американского СПГ», – считает спикер.

    По его оценкам, достижение этого показателя все еще представляется нереалистичным, но европейцы всячески показывают, что они стремятся выполнить условия соглашения с США. «Их цель состоит в том, чтобы Трамп не ввел снова импортные пошлины на европейские товары», – напомнил аналитик, добавив, что принятые в рамках 19-го пакета меры едва ли окажут давление на Россию.

    Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что Трамп не стал подписывать распоряжение о санкциях против нефтяных компаний России лично, а предоставил сделать это министру финансов. «То есть он или признает, что не руководит процессом введения санкций, или постеснялся вводить их от своего имени», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что это первые ограничения, введенные администрацией Трампа второго срока. «Он (в лице Минфина) вновь склонен к идее немедленного прекращения огня. Но особый позор – ссылка на исполнительный указ № 14024 от апреля 2021 года, то есть указ, подписанный Джо Байденом», – отметил Дробницкий.

    «До этого момента Трампа можно было называть «девственником второго срока» недружественных действий в отношении России. Теперь уже нет. Если раньше можно было ссылаться на то, что слова Трампа – вещь незначимая, мол, завтра скажет другое. То теперь можно с определенностью говорить: он не в состоянии противостоять совокупному давлению ЕС, американского мейнстрима и СМИ», – заключил американист.

    В среду министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Дональд Трамп, комментируя решение Минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Президент США также сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Эксперты объяснили «американские зигзаги».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Примечательно, что на следующий день после того, как США объявили о рестрикциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ЕС официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него Евросоюз ввел поэтапный заперт на импорт российского СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Кроме того, ужесточен запрет на сделки с Роснефтью и «Газпромнефтью». Впервые введены санкции против компаний из Китая – двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть. Под санкции попал ключевой поставщик судов «Лукойла» Litasco Middle East DMCC из ОАЭ.

    Также ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота» России – перечень расширен еще на 117 позиций. В 19-й пакет вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. По версии ЕС, включенные в список юрлица «предоставляют судам «теневого флота» ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

    Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. По ее словам, данный шаг имеет исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте.

    Дипломат подчеркнула, что введение новых рестрикций не вызовет трудностей для российской экономики.

    «Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала», – заявила Захарова.

    Также она уточнила, что Россия видит возможность дальнейших контактов с США, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и параметры урегулирования ситуации на Украине. В Москве рассчитывают, что Вашингтон продолжит делиться своими позициями по публичным решениям.

    Захарова добавила, что МИД России открыт к продолжению диалога с Госдепартаментом США, ссылаясь на предыдущие телефонные беседы президентов двух стран и последние заявления главы Белого дома Дональда Трампа. Она отметила, что в Москве ждут дальнейших комментариев по этим вопросам от пресс-службы президента России.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.

    Политолог Иван Лизан отметил, что Трамп пытается напугать Россию санкциями, но с 2022 года они уже никого не удивляют.

    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    @ Anju/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России, если конфликт на Украине не будет завершен, сообщает Reutеrs.

    США подготовили проект новых санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reutеrs.

    В сообщении агентства говорится: «Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок».

    Источник Reutеrs сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, возьмет паузу в несколько недель для оценки реакции российской стороны на ранее введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В публикации отмечается, что в Конгрессе США вновь активизировались попытки рассмотреть двухпартийный законопроект о санкциях против России. Трамп, согласно источнику, готов одобрить новый санкционный пакет, однако маловероятно, что это произойдет в октябре.

    Отдельно отмечается, что представители Украины на прошлой неделе внесли предложение США о расширении санкций, в том числе о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы через американских партнеров, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. По его словам, отмена Дональдом Трампом саммита в Будапеште и введение новых санкций США против России стали очевидным проявлением враждебной политики Вашингтона. Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны с Россией.

    «Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», – заявил Медведев.

    Он отметил, что хотя Трамп пока не всегда активно поддерживает Киев, теперь этот конфликт стал и его конфликтом, а не только конфликтом экс-президента США Джо Байдена. Решения, принятые Трампом, Медведев назвал актом войны против России и подчеркнул, что теперь Трамп полностью солидарен с Европой.

    Медведев также указал, что последние действия США дают России свободу применять любые виды оружия по объектам на Украине, не оглядываясь на переговоры. По его словам, победу можно будет добиться исключительно на поле боя, а не за столом переговоров.

    «Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки», – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште отменена, но может пройти в будущем.

    Трамп пояснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас, и рассказал, на какую реакцию властей России надеется.

    Трамп также отметил, что сообщение Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать дальнобойные ракеты против России является фейком.

    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    @ Vesa Moilanen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина получит возможность наносить удары по территории России американскими крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»), пишет Politico.

    Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов по целям внутри России, передает Politico.

    Орпо отметил, что Россия, по его мнению, представляет «постоянную угрозу» безопасности Европы, и призвал Вашингтон предоставить Украине необходимые средства для самообороны и давления на Владимира Путина для переговоров.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении масштабных санкций против российских государственных нефтяных компаний, что стало самым серьезным шагом по усилению давления на Москву за время его президентства, отмечает издание.

    «Сегодня очень большой день с точки зрения того, что мы делаем. Это огромные санкции», – сказал Трамп журналистам. Он выразил надежду, что санкции не затянутся надолго и конфликт будет урегулирован.

    Однако Трамп подчеркнул, что не намерен разрешать Украине использовать Tomahawk, объяснив это необходимостью годовой подготовки для эксплуатации этих «очень сложных» ракет. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Путин проявил интерес к переговорам только после обсуждения передачи Украине Tomahawk, но, когда этот вопрос был снят с повестки, Москва отказалась от диалога.

    В Брюсселе лидеры ЕС обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 140 млрд евро, который может поддержать страну в течение двух-трех лет. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились преимущественно на закупку европейского оружия, в то время как Швеция и некоторые другие страны предлагают дать Украине свободу в распоряжении средствами.

    Орпо считает, что Европа должна участвовать в контроле расходования этих средств и выступает за приоритет закупки европейских вооружений, однако признает, что не все нужные Украине системы есть у европейских производителей. Премьер также подчеркивает, что долгосрочное финансирование Украины за счет замороженных российских активов станет мощным сигналом для Путина и может изменить ход конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон поставил под вопрос передачу Украине ракет Tomahawk из-за отсутствия у Киева необходимых пусковых установок.

    Дональд Трамп ранее  отказал Киеву в быстрой передаче этих ракет.

    При этом отмечалось что США сняли основное ограничение на проведение украинских ударов вглубь российской территории.

    Спецпредставитель президента Дмитриев прибыл в США для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк, где планирует провести переговоры с представителями администрации президента США касательно двусторонних отношений, сообщает CNN.

    Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, прибыл с визитом в США, передает ТАСС. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Источник телеканала рассказал: «Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа». В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних отношений между Россией и США.

    Точные даты встречи и подробности повестки переговоров, по данным CNN, не разглашаются. Визит Дмитриева проходит на фоне продолжающихся контактов на разных уровнях между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что несмотря на опасения поджигателей войны, мирный диалог России и США обязательно победит.

    Президент России Владимир Путин отметил, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между РФ и США откроется множество сфер для сотрудничества.

    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым

    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает Axios.

    Решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Это первый случай введения подобных ограничений Вашингтоном с момента вступления Дональда Трампа в должность, передает Axios.

    Как уточнил американский чиновник, недавний телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не принес никаких результатов. После консультаций в Белом доме пришли к выводу, что Москва «не готова к компромиссу, и встреча лидеров США и России сейчас бессмысленна». Этот вывод стал основной причиной для введения новых ограничений против нефтяного сектора.

    Министерство финансов США объявило, что санкции затрагивают как головные структуры «Роснефти» и «Лукойла», так и ряд их дочерних компаний. Все активы указанных компаний и связанных с ними лиц в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес. В заявлении ведомства отмечается, что «санкции усиливают давление на энергетический сектор России и ограничивают возможности Кремля привлекать средства для ведения войны и поддержки экономики».

    На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил: «Я долго ждал. Это серьезные санкции. Мы надеемся, что они не будут действовать долго и война разрешится. Мы бы хотели, чтобы они заняли линию соприкосновения и ушли домой».

    Он также выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проявят разумность и встретятся, добавив: «Для танго нужны двое».

    Трамп также сообщил, что отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «грандиозные» антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пытается напугать Россию санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь, но «пряников» у американского лидера нет, а «кнут» никого не пугает, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    На фоне срыва переговоров о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште Дональд Трамп объявил санкции против российских нефтяных компаний, но опроверг сообщения о снятии ограничений на удары американскими ракетами вглубь России, заявил политолог Иван Лизан в своем Telegram-канале.

    По словам эксперта, история с возможным применением «Томагавков» выглядела попыткой Вашингтона оказать психологическое давление на Россию, чтобы вынудить ее к новым переговорам.

    «Так как Россия заднюю не включила, а понты оказались дрянными, то с темы «съехали» под предлогом готовящейся встречи с Путиным. Предоставлять ракеты Зеленскому отказались, тем более что пусковых комплексов в наземном исполнении счётное число, а обслуживать их пришлось бы самим американцам», – отметил Лизан.

    По словам политолога, телефонный разговор с Путиным пришелся весьма кстати, «дав красивый повод для отказа Зеленскому».

    Теперь, по мнению политолога, США пытаются «взять Россию на понт» санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь Особенно в ситуации, когда Вашингтон, находящийся под руководством Трампа, ухудшил отношения сразу с Индией и Китаем, пишет политолог.

    Лизан пришел к выводу, что США не намерены принимать условия России по завершению конфликта на Украине, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает, и от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется.

    Он считает, что европейские страны могут последовать примеру США и запустить процедуру конфискации замороженных российских ЗВР, чтобы предоставить Украине репарационный кредит. «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – отметил Лизан.

    Однако Лизан отмечает, что реально важным остается тот факт, что Вашингтон не разрешит никому использовать ракеты «Томагавк» и не будет обучать их применению.

    «Это минимизирует риски образцово-показательного удара по Москве и ответного удара по условному Жешуву, то есть снижают риск неконтролируемой эскалации. А к контролируемой начальники уже привыкли», – подытожил политолог.

    Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Axios писало, что решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России для прекращения боевых действий на Украине.

    Reuters: Вашингтон обсуждает передачу активов России для поддержки Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза, сообщает Reuters.

    Вашингтон начал внутренние обсуждения о возможном использовании российских активов, замороженных в Соединенных Штатах, для поддержки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Reuters и неназванных американских чиновников. В сообщении Reuters отмечается: «Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины».

    Помимо этого, США заявили о своей поддержке инициативы Евросоюза использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для Киева. По словам неназванных чиновников, представители Соединенных Штатов сообщили европейским коллегам, что одобряют такую схему.

    Эта позиция свидетельствует о стремлении Вашингтона и его союзников найти новые источники финансирования военной помощи на Украине. Для России подобные шаги могут стать новым витком в дипломатическом противостоянии с США и ЕС по поводу замороженных активов.

    Российские власти ранее неоднократно предупреждали, что любые попытки использовать государственные активы России без согласия Москвы будут расцениваться как незаконные и вызовут ответные меры.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.


    Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в достижении соглашения по Украине, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможности организации переговоров, Трамп отметил: «Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку».

    Разговор с прессой состоялся на борту президентского самолета при дозаправке в Дохе по пути в Малайзию.

    Трамп выразил разочарование уровнем продвижения мирного процесса на Украине. Но он также отметил, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

    Кроме того Трамп объявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение Китаем закупок нефти у России на предстоящей встрече, подчеркнув, что Китай уже снизил объемы закупок, а Индия намерена полностью отказаться.

    Ранее Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Как сообщал Bloomberg, новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменят баланс на мировом рынке нефти и поставят под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.


    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал журналистам в США о неоднократных попытках европейских стран, включая Британию, помешать установлению прямого диалога между Россией и Соединенными Штатами.

    Дмитриев отметил, что речь идет о препятствиях как между странами в целом, так и между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа», – сказал он.

    По его словам, многие инициативы по урегулированию конфликта на Украине блокировались именно британскими или европейскими политиками. В частности, Дмитриев напомнил о визите бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который, по словам российского дипломата, после получения финансирования от спонсоров выступил против заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Дмитриев подчеркнул, что экономическая ситуация как в Британии, так и в ЕС является кризисной. Именно поэтому, по его оценке, там стремятся сформировать образ России как врага, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он добавил, что подобные попытки затянуть конфликт на Украине связаны с интересами ряда западных политиков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о массовой информационной атаке, направленной на подрыв российско-американских переговоров в столице Венгрии.

