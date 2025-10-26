Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Вильфанд: В центре европейской России в ближайшее время снега не ожидается
Центр европейской части страны продолжит оставаться без снежного покрова в ближайшие недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что сейчас «снегом покрыто до 60% России». Однако, по его словам, «в центре европейской России в ближайшее время снега не ожидается», передает ТАСС.
Невысокому уровню осадков способствует тот факт, что температура воздуха превышает средние показатели для этого времени года на большей части страны, и Центральный федеральный округ не стал исключением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам перейти на зимние шины во второй половине следующей недели.