День автомобилиста отмечают в России
В России 26 октября, в последнее воскресенье этого месяца, отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (День автомобилиста, День шофера, День водителя).
Праздник отмечают в последнее воскресенье октября в соответствием с Указом президента России от 25 июня 2012 года № 897 «О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта», передает РИА «Новости».
Изначально праздник учредили в СССР в 1976 году, учитывая пожелания водителей, назывался он тогда Днем работников автотранспорта. В 1980 году вышел новый указ, по которому праздник был переименован в День автомобилиста. Дату празднования установили на последний день четвертой недели октября.
В 1996 году к этой категории прибавили работников дорожного хозяйства, праздник стал называться Днем работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000 году указ президента России развел праздники: работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный день в третье воскресенье октября, а работники автомобильного транспорта – по-прежнему в последнее воскресенье. Начиная с 2012 года этот день отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.
Также 26 октября отмечают Международный день тещи и свекрови, День кутания в пледы, Праздник приятных неожиданностей и Всемирную ночь воя на луну.