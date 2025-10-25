Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Артист цирка упал на манеже и потерял сознание в Казани
В Казани акробата Циренщикова унесли с манежа после неудачного трюка
Акробат Казанского цирка Матвей Циренщиков упал во время выступления, потерял сознание и был доставлен в больницу.
На субботнем дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков, участвовавший в номере «Акробаты на BMX», во время исполнения трюка упал и ударился головой о манеж, сообщил Казанский цирк на своей странице во «ВКонтакте».
Как рассказали в цирке, после падения акробат ненадолго потерял сознание. Артиста унесли с манежа на носилках, после чего дежурная медсестра за кулисами привела его в чувство и осмотрела, не выявив признаков серьезных травм или сотрясения.
Несмотря на то что Матвей Циренщиков попросил не вызывать врачей и не был недоволен своим самочувствием, руководство цирка приняло решение направить его в больницу для дополнительного обследования. В клинике артист прошел необходимые процедуры, а компьютерная томография не подтвердила наличие сотрясения мозга.
Представители цирка также уточнили, что во время трюка Циренщиков находился в защитном шлеме, который обязателен для всех участников номера. Сейчас артист находится дома и чувствует себя хорошо.
