Артист цирка упал на манеже и потерял сознание в Казани

В Казани акробата Циренщикова унесли с манежа после неудачного трюка

Tекст: Мария Иванова

На субботнем дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков, участвовавший в номере «Акробаты на BMX», во время исполнения трюка упал и ударился головой о манеж, сообщил Казанский цирк на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказали в цирке, после падения акробат ненадолго потерял сознание. Артиста унесли с манежа на носилках, после чего дежурная медсестра за кулисами привела его в чувство и осмотрела, не выявив признаков серьезных травм или сотрясения.

Несмотря на то что Матвей Циренщиков попросил не вызывать врачей и не был недоволен своим самочувствием, руководство цирка приняло решение направить его в больницу для дополнительного обследования. В клинике артист прошел необходимые процедуры, а компьютерная томография не подтвердила наличие сотрясения мозга.

Представители цирка также уточнили, что во время трюка Циренщиков находился в защитном шлеме, который обязателен для всех участников номера. Сейчас артист находится дома и чувствует себя хорошо.

