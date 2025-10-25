Володин: Закон об усилении ответственности иноагентов вступит в силу 26 октября

Tекст: Ольга Иванова

Закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов вступит в силу 26 октября, передает ТАСС. О нововведениях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что изменения касаются статьи 330.1 Уголовного кодекса России и внесены по инициативе депутатов.

«Наказание стало более жестким», – заявил Володин, его слова распространила пресс-служба Госдумы. Он отметил, что те, кто, по его мнению, предал страну и стремится ослабить Россию, будут нести ответственность по всей строгости закона.

Законом устанавливается, что к уголовной ответственности иноагента можно будет привлечь после однократного привлечения к административной ответственности. Кроме того, возможность уголовного преследования предусмотрена в случае, если иноагент уже имел судимость, связанной с этой статьей. Володин ранее подчеркивал, что усиление ответственности призвано защитить Россию от вмешательства со стороны недружественных стран, действующих через иноагентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении ответственности для иноагентов.

