В Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры

В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Tекст: Мария Иванова

Железнодорожная инфраструктура в городе Лозовая Харьковской области получила повреждения, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

Он добавил, что в Харькове ночью пострадали пять предприятий, однако подробности пока не раскрываются, передает ТАСС.

Как сообщает издание «Общественное», в ночь на 25 октября в городе и пригородах Харькова зафиксировано не менее 15 взрывов, ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, атаки в Харьковской области пришлись по складам с боеприпасами, площадке для ремонта бронетехники и ангару с техникой ВСУ, передает РИА «Новости». В частности, в Люботине в районе железнодорожных путей и промзоны фиксировались сильные взрывы и пожары в 00.42 и 1.11, целью стали хранилища боекомплектов и ремонтная площадка.

В Мерефе, по словам Лебедева, был зафиксирован прилет по ангару, в котором находилась техника и личный состав ВСУ. Он отметил, что по характеру взрывов в Люботине целью мог быть объект по хранению боекомплекта во время разгрузки с железнодорожного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе в нескольких областях Украины задержаны пассажирские и пригородные поезда из-за перебоев с электричеством и повреждения инфраструктуры.

Между тем в субботу подполье также сообщило, что в Кировоградской области взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ.