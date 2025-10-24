80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
Доступ к социальной сети «ВКонтакте» был заблокирован на территории Белоруссии по решению Комитета государственной безопасности, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.
Государственная инспекция по электросвязи Белоруссии (БелГИЭ) в официальном порядке внесла популярную социальную сеть «ВКонтакте» в реестр интернет-ресурсов с ограниченным доступом.
Основанием для применения данной меры послужило представление, поступившее от Комитета государственной безопасности республики (КГБ). В документе на сайте БелГИЭ, указано: «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com», передает РИА «Новости».
На текущий момент представители регулирующих органов не комментируют сроки действия введенных ограничений. Белорусские пользователи уже жалуются на невозможность зайти на сайт и воспользоваться функциями платформы.