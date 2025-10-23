Доля майнинга и ЦОД в энергопотреблении составила 2%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют в России в 2025 году, по предварительным прогнозам, может достичь 2% от общего объема электропотребления страны, передает ТАСС. Этот показатель остается на уровне прошлого года, сообщили в компании «Системный оператор».

В регуляторе отметили: «По нашей оценке, объем потребления электроэнергии объектами энергоемких вычислений (ЦОД и майнинг) по итогам 2025 года составит порядка 2% от общего электропотребления в Российской Федерации, что соответствует уровню прошлого года».

В текущем году рост энергопотребления новыми объектами был компенсирован снижением активности на тех территориях, где майнинг криптовалют находится под запретом. За счет этого общий показатель доли майнинга и центров обработки данных в энергобалансе страны остался стабильным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Иркутской области рассматривают возможность введения запрета на майнинг криптовалют в южной части региона.

В «Россетях» оценили ущерб от деятельности нелегальных майнеров за прошлый год более чем в 1,3 млрд рублей.

Запрет на майнинг криптовалют введен уже в десяти регионах России.