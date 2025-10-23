Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Доля майнинга и ЦОД в энергопотреблении составила 2%
Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют в России в 2025 году, по предварительным прогнозам, может достичь 2% от общего объема электропотребления страны, передает ТАСС. Этот показатель остается на уровне прошлого года, сообщили в компании «Системный оператор».
В регуляторе отметили: «По нашей оценке, объем потребления электроэнергии объектами энергоемких вычислений (ЦОД и майнинг) по итогам 2025 года составит порядка 2% от общего электропотребления в Российской Федерации, что соответствует уровню прошлого года».
В текущем году рост энергопотребления новыми объектами был компенсирован снижением активности на тех территориях, где майнинг криптовалют находится под запретом. За счет этого общий показатель доли майнинга и центров обработки данных в энергобалансе страны остался стабильным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Иркутской области рассматривают возможность введения запрета на майнинг криптовалют в южной части региона.
В «Россетях» оценили ущерб от деятельности нелегальных майнеров за прошлый год более чем в 1,3 млрд рублей.
Запрет на майнинг криптовалют введен уже в десяти регионах России.