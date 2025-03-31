Стало известно о вероятном запрете майнинга в южной части Иркутской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсантъ», правительство рассматривает возможность введения полного запрета на майнинг криптовалют в южной части Иркутской области с 1 апреля 2025 года. Этот запрет может продлиться до 2031 года.

Ранее в регионе действовали сезонные ограничения на добычу криптовалюты, однако местные власти предложили ужесточить меры. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил соответствующее предложение президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу и поручил обеспечить порядок в регионе.

Местные власти предлагают изымать мощности майнинговых центров и перенаправлять их на социально-экономические проекты. В данный момент майнинговые центры потребляют до 650 МВт, и в случае запрета они столкнутся с трудностями в подключении к другим региональным сетям, уверены эксперты отрасли.

На заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики 27 марта рассматривается вопрос о поддержке этой инициативы. В Минэнерго и аппарате губернатора пока не прокомментировали ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запрет на майнинг криптовалют начал действовать в десяти регионах России. Нехватка электроэнергии стала причиной введения ограничений на майнинг в российских регионах. В ряде регионов России было решено запретить майнинг криптовалют до 2031 года.