Путин объяснил ограничение майнинга нехваткой электричества

  • Новость часаРар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участие США в конфликте
    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
    Зеленский представил Раде «план стойкости»
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
    Представлен логотип празднования 80-летия Победы
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 14:35 • Новости дня

    Путин объяснил ограничение майнинга нехваткой электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение ограничений на майнинг в российских регионах связано с нехваткой электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

    Путин подчеркнул, что в регионах, где наблюдается излишек электроэнергии, майнинговая деятельность должна продолжаться, передает ТАСС.

    Нечаев, в свою очередь, выразил благодарность главе государства за принятие закона о майнинге.

    Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что нехватка электрической энергии в стране может начаться в ближайшие пять-десять лет из-за активного развития майнинга в Южно-Сибирском регионе.

    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Коментарии (8)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 21:36 • Новости дня
    Россиянам пообещали рекордно теплый ноябрь

    Вильфанд сообщил о прогнозе рекордно высоких температур в ноябре по всей России

    Россиянам пообещали рекордно теплый ноябрь
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории России в ноябре ожидаются аномально высокие температуры, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, это связано с переносом воздушных масс из Атлантики, что обусловлено изменениями циркуляции воздуха из-за глобального потепления, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что для европейской части России температура будет на 4-5 градусов выше нормы.

    Вильфанд сообщил, что на востоке Уральского федерального округа температура превышает норму на 15-16 градусов. Подобная тенденция, по его словам, прогнозируется в Сибири и западных районах Якутии, где температура может превысить норму на 16–20 градусов. На Урале и в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Аналогичные аномалии ожидаются в Тюменской и Курганской областях, где температура останется положительной всю рабочую неделю.

    Ночная температура в Алтайском крае в начале недели составит минус 3–6 градусов, днем будет около нуля, добавил Вильфанд. В Томской и Новосибирской областях ситуация схожа. Понижение температуры до минус 12 градусов ночью и минус 7–10 градусов днем ожидается лишь к концу недели.

    Ранее Вильфанд сообщил о скором таянии снега в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах. Он также предсказал объявление 2024 года самым жарким в истории.

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    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    18 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин пригласил абхазского лидера на празднование 80-летия Победы

    Путин пригласил абхазского лидера Бжанию на празднование 80-летия Победы в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая следующего года.

    Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента, передает ТАСС. В сообщении говорится, что Путин направил приглашение в адрес Бжании. Мероприятие, на которое приглашен абхазский лидер, будет посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоится 9 мая 2025 года.

    Ранее Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве, а до этого российский президент пригласил вьетнамского коллегу То Лама на это же мероприятие.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    18 ноября 2024, 21:00 • Новости дня
    Эксперт: Эффективность немецких «мини-таурусов» вызывает большие сомнения
    Эксперт: Эффективность немецких «мини-таурусов» вызывает большие сомнения
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство ФРГ дает высокую оценку эффективности дронов Helsing, однако данных об их применении в условиях реальных боевых действий до сих пор нет. Вполне возможно, что они не соответствуют заявленным стандартам, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере БПЛА Денис Федутинов. Ранее стало известно о готовности ФРГ предоставить ВСУ ударные дроны Helsing, которые называют «мини-таурусами».

    «Можно усомниться во многих положениях хвалебных отзывов о продукции компании Helsing. Пишут, что это высокотехнологичное изделие имеет более низкую стоимость по сравнению с имеющимися на рынке аналогами. Вполне возможно, что эта информация несколько преувеличена», – сказал эксперт в области БПЛА Денис Федутинов.

    «Об указанных технических возможностях нового БПЛА, включая способность к эксплуатации в условиях противодействия, мы знаем исключительно со слов представителей германских властей, заинтересованных в протекции своей промышленности. Каких-либо подтверждений их слов в настоящий момент не имеется», – говорит он.

    «Однако пренебрежительно относиться к заявлениям немецкой стороны также не стоит. Любое изделие военного назначения, поставляемое нашему противнику, работает против бойцов Вооруженных сил России, и каждый фактор усиления нашего противника, безусловно, стоит принимать во внимание», – полагает собеседник.

    «В целом можно отметить, что Германия использует текущий российско-украинский конфликт как некий трамплин, который призван обеспечить ускоренное развитие отдельных сегментов немецкой оборонной промышленности, включая беспилотные системы», – заключил Федутинов.

    Ранее стало известно о готовности ФРГ предоставить ВСУ ударные дроны Helsing. Как сообщает Bild, в общем счете Берлин намерен передать около 4 тыс. беспилотников. Данные БПЛА оснащены искусственным интеллектом. В военной среде их прозвали «мини-таурусами» за высокую эффективность и точность стрельбы.

    Отмечается, что аппараты в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Они способны достигать цели даже при неблагоприятных погодных условиях или в районах бомбардировок. Подчеркивается, что их результативность превосходит показатели обычных ударных дронов.

    Кроме того, Helsing обладают большой дальностью полета, в четыре раза превышающую возможности обычных беспилотников-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ. Издание пишет, что в случае осуществления поставок данные аппараты способны совершить «революцию на поле боя».

    При этом несколько «мини-таурусов» уже проходят «доработку в реальных условиях эксплуатации на востоке Украины». Планируется, что с декабря ВСУ будут ежемесячно получать несколько сотен беспилотников. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, аппараты будут применяться против командных пунктов и объектов материально-технического обеспечения.

    Однако, по сообщению издание Spiegel, речь может идти о более простых беспилотниках AQ100 Bayonet. Они способны доставлять к цели около 4,5 кг взрывчатки, а их закупка будет финансироваться из средств, выделенных правительством ФРГ на помощь Украине.

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    18 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Москва передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в понедельник передала Международному суду ООН материалы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе, сообщил российский МИД.

    Это стало частью межгосударственного разбирательства, начатого Украиной в феврале 2022 года, сообщили в МИД России, передает ТАСС. Киев обвиняет Москву в злоупотреблении Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и стремится остановить специальную военную операцию России.

    «Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса», – отметили в дипведомстве.

    Ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что власти Украины устроили настоящий геноцид русскоязычного населения, поэтому Россия была вынуждена была начать СВО. Сообщалось, что с 2014 года по июль 2023 год Следственный комитет России возбудил 3 тыс. 286 уголовных дел по преступлениям Киева против мирного населения Донбасса и Украины.

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    18 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Умер художник Чесноков-Ладыженский

    Художник Чесноков-Ладыженский умер в возрасте 70 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи работы представлены в Третьяковской галерее, умер 17 ноября на 71-м году жизни, об этом сообщила его супруга Елена Ржевская.

    В публикации в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) Ржевская отметила, что ее супруг продолжал работать до последнего дня, а в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая выставка его работ, приуроченная к его 70-летию, передает РИА «Новости».

    Ржевская уточнила, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

    Сергей Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. Он был членом Творческого союза художников России и участвовал в многочисленных выставках как в России, так и за рубежом. Его картины хранятся в нескольких значимых музеях, включая Государственную Третьяковскую галерею и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи, а также в частных коллекциях в Австрии, Венгрии, Германии и Италии.

    Ранее французский композитор Шарль Дюмон, известный по работе с Эдит Пиаф и Барбарой Стрейзанд, ушел из жизни в возрасте 95 лет в своем доме.

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    18 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков: Путин опубликует статью перед визитом в Казахстан

    Песков: Путин и Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в Казахстан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в республику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что подготовка визита находится на завершающей стадии, и выразил надежду на то, что он даст новые импульсы для развития многопланового сотрудничества между странами. «Казахстан – большой друг, союзник, партнер нашей страны», – подчеркнул Песков, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь также рассказал, что статьи президентов подчеркнут их видение характера двусторонних отношений. Путин и Токаев обменяются статьями, где подтвердят важность бережного отношения и развития этих отношений в текущей обстановке.

    Напомним, Путин собирается посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.

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    18 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Песков заявил о наличии механизмов для диалога Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии механизмов для организации диалога между Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом, однако запрос от США пока не поступал.

    Песков отметил, что при наличии политической воли эти механизмы могут быть задействованы «легко и оперативно», передает ТАСС.

    «Есть помощники. Механизмы для диалога имеются и при наличии политической воли они легко и оперативно могут быть задействованы», – сказал представитель Кремля.

    Песков уточнил, что реализация такого диалога возможна через помощников. Однако на данный момент реальная подготовка телефонного разговора не ведется, так как запросов от американской стороны пока не поступало. На вопрос о наличии запроса и начале подготовки Песков ответил отрицательно: «Нет, пока нет».

    Ранее Песков заявил о возможности возобновления диалога с США после избрания Трампа, а также отметил, что во время первого президентского срока Трампа было трудно представить текущее состояние российско-американских отношений, несмотря на все сложности того периода.

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    18 ноября 2024, 18:44 • Новости дня
    RT осудил ЮНЕСКО за игнорирование нападений на российских журналистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал RT выразил недовольство докладом ЮНЕСКО, где не упомянуты нападения на российских журналистов, включая покушение на главного редактора Маргариту Симоньян.

    В заявлении RT подчеркивается, что в последнем докладе ЮНЕСКО о безопасности журналистов не уделено внимание инцидентам с нападениями на сотрудников российских СМИ, среди которых случаи насилия, покушения на убийство и убийства.

    Телеканал отметил, что в докладе проигнорированы такие инциденты, как покушение в апреле 2022 года на главного редактора RT Маргариту Симоньян и пятерых других известных российских журналистов. По данным RT, это покушение могло быть организовано Службой безопасности Украины (СБУ).

    RT подчеркнул, что ЮНЕСКО не смогло сохранить нейтралитет в своем докладе, и призвал организацию уделять внимание случаям, связанным с российскими журналистами, в будущих отчетах. Телеканал также потребовал равного отношения ко всем странам с целью защиты журналистов независимо от их национальной принадлежности.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен связал отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов с тем, что Москва якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этой информации.

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    19 ноября 2024, 07:23 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 12 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 12 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО сбила 12 украинских беспилотников в Ростовской и Белгородской областях, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью и еще один над Белгородской областью.

    Ранее в результате атаки дронов на Ростовскую область пострадал водитель «Газели» – житель Волгограда, «остановившийся на трассе для отдыха».

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    19 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт Никулин: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия. История с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. Ранее ОЗХО сообщила о нахождении следов отравляющего вещества «Си-Эс» на Украине.

    «Си-Эс» – это вещество раздражающего действия. Речь идет о своего рода аналоге слезоточивого газа. Оно использовалось, в частности, Соединенными Штатами для разгона демонстрантов. Крайне важна его концентрация: если, например, «Си-Эс» применить в закрытом помещении, то оно вполне может быть смертельным», – рассказал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    Он напомнил: в феврале 2023 года Минобороны России сообщало, что в Краматорск прибыл поезд с химическими веществами в сопровождении иностранцев. «Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия», – отметил собеседник. По его мнению, история с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – «самострел». «Это такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии», – считает эксперт.

    Никулин не исключает, что Украина при поддержке Запада попытается сделать виновной Россию. Появление информации о следах вещества в почве именно сейчас неслучайно, добавил собеседник. Он объясняет: Владимира Зеленского не позвали на саммит «Большой двадцатки», украинские войска не могут остановить российское наступление. На этом фоне киевские власти видят один выход – создавать небылицы.

    Вместе с тем, как подчеркнул микробиолог, Россия, в отличие от тех же США, выполнила свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию еще в 2017 году. «Но выдумывание фейковых историй – это, пожалуй, единственный путь, который, как надеются в Киеве, может им помочь в данной ситуации», – указал эксперт.

    Причем в ОЗХО могут закрыть глаза на факты, которые будут свидетельствовать о непричастности Москвы. «Западу не удалось доказать ни отравления Сергея и Юлии Скрипалей, ни отравления Алексея Навального, но эти фейки активно использовались в психологических операциях против нашей страны. В этом случае тактика будет той же», – рассуждает Никулин.

    Также этот случай может быть задействован для давления на Россию в ОЗХО. «Запад пытается лишить российскую сторону права голоса, а также не допустить туда ее представителей в технический секретариат. Их цель – полностью взять организацию под свой контроль», – указал микробиолог.

    Он напомнил, что последние генеральные директора ОЗХО уже «плясали под дудку западных стран». «Таким образом, организация потихоньку превращается в структуру, которая раскручивает фейковые истории», – заключил Никулин.

    Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы отравляющего вещества в образцах, взятых на передовой линии в Днепропетровской области Украины. Речь идет о хлорбензальмалонодинитриле, известном также как CS («Си-Эс»), говорится в докладе экспертов.

    По данным организации, сам инцидент произошел 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка». Направленная туда миссия ОЗХО «собрала документы и цифровые файлы, опросила свидетелей и получила три образца, переданных Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи», отмечается в документе.

    По возвращении специалисты направили образцы в две аккредитованные ОЗХО лаборатории, которые подтвердили наличие в них «средства борьбы с беспорядками». «Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких агентов в военных действиях запрещено», – говорится в заявлении организации.

    Какая сторона применила вещество, в докладе не указывается. Документ распространен среди членов организации и будет обсуждаться на конференции государств – участников организации в конце ноября в Гааге.

    CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Минобороны России ранее сообщало, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

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    19 ноября 2024, 13:10 • Новости дня
    В Германии заявили об отсутствии планов звонка Шольца Путину

    В Германии заявили об отсутствии планов нового звонка Шольца Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Новый телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным не намечен, заявили в правительстве ФРГ.

    В кабмине Германии заявили об отсутствии планов на новый телефонный разговор между Шольцем и Путиным, передает ТАСС.

    Представитель кабмина подчеркнул, что обычно о переговорах информируют после их проведения.

    Напомним, лидеры стран провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным.

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